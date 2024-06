EXPECTATIVA

Candidatos a prefeito nas cidades de Natal e de Mossoró analisam resultados finais em eleições anteriores, onde os candidatos preferenciais terminaram atropelados pelos adversários, quando não se antevia qualquer perspectiva de mudança no quadro eleitoral.

QUALITATIVA

Pesquisas qualitativas estão sendo aplicadas e seus resultados cuidadosamente analisados. Em Natal, a meta é que a eleição não seja decidida no primeiro turno. Em Mossoró, a procura de acontecimentos que possam atingir eleitoralmente o prefeito Allyson, candidato à reeleição.

PT

A deputada Isolda Dantas deverá comunicar oficialmente a retirada do seu nome da sucessão municipal em Mossoró, com o partido dos trabalhadores passando a apoiar a candidatura do vereador Lawrence Amorim, do PSDB. Até mesmo o nome do candidato a vice-prefeito poderá sair de outra legenda.

REUNIÃO

O PT de Mossoró estará reunido no próximo sábado pela manhã, no Hotel Vila Oeste, para deliberar sobre a eleição municipal deste ano. Não deverá haver surpresas, salvo se houver reação por conta do possível candidato majoritário, vereador Lawrence Amorim, continuar insistindo em não aceitar a indicação do candidato a vice do partido.

MDB

Em Natal, o MDB também fará encontro-seminário, na manhã do próximo sábado, para debater sobre a participação feminina na política. No Vila Park Hotel, os emedebistas deverão pleitear a indicação da vereadora Ana Paula como companheira de chapa da deputada federal Natália Bonavides, candidata a prefeito da capital.

DENÚNCIA

O Sindicato dos Servidores da Administração Direta do Rio Grande do Norte está acusando a secretária estadual da Educação, Socorro Batista, de descumprir a lei, ao acumular três vencimentos em cargo público, o que é proibido pela Constituição, recebendo mensalmente R$ 44.524,09.

HOMENAGEM

O Albergue de Mossoró (Albem) passará a se char “Albergue de Mossoró Edson Oliveira”, numa justa homenagem ao seu fundador, Edson Oliveira, falecido em janeiro deste ano. No dia 21 de junho, data do seu aniversário, às 16 horas, será realizada uma solenidade para marcar esse momento.

TRANSPORTE

O prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira, anuncia a tarifa zero no transporte público, ainda este ano. Isso permitirá que as pessoas circulem entre os bairros da cidade sem pagar nada, todos os dias da semana. Quando o projeto for aprovado na Câmara Municipal, Parnamirim será a segunda maior cidade do país a implantar o benefício, ao lado de Caucaia (CE).

DERROTA

A devolução de parte da MP dos créditos de PIS/Cofins pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG) foi uma derrota do governo Lula, mas o ministro Fernando Haddad foi o mais diretamente atingido. Em Brasília, é voz geral que o ministro Haddad pedirá demissão do cargo. Sentiu falta de apoio do Governo.