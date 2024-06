DISPUTA

Foi-se o tempo em que o PT disputava eleições para garantir espaço, mesmo que não houvesse a mínima chance de vitória. Hoje, tendo o presidente da República e o governador do Estado entre seus filiados, dá-se ao luxo de não disputar cargos majoritários em cidades importantes.

INEXPLICÁVEL

Mossoró é a segunda cidade mais importante do estado. O favoritismo na reeleição do prefeito Alysson Bezerra parece ter aniquilado a disposição de luta do partido dos trabalhadores que, ao que tudo indica, não indicará nem mesmo um candidato a vice-prefeito da cidade.

DIREITA

Com a ex-prefeita Rosalba Ciarlini afastada da sucessão municipal e o PT sem candidatura própria, o prefeito Allyson enfrentará antigos aliados que lhe ajudaram a vencer a eleição em 2020. O sistema bolsonarista não enfrentará candidatos Lulistas nem da governadora Fátima.

RADICALISMO

Mesmo com a sucessão em Mossoró protagonizada por simpatizantes do bolsonarismo, isso não significa dizer que a campanha será pacífica. Algumas declarações de pré-candidatos mostram que, com ou sem favoritismo, não haverá entendimento entre os figurantes.

ARTICULAÇÃO

O Governo Fátima Bezerra mostrou que tem capacidade de articulação, conseguindo 14 votos de deputados estaduais e destravando a pauta de votação na Assembleia Legislativa, com os parlamentares mantendo os 69 vetos do Executivo. Em manobra legislativa, os vetos foram todos votados em um só bloco.

GASTOS

O Ministério Público do RN recomendou ao Governo do Estado que adote medidas administrativas para adequação das despesas estaduais à Lei de Responsabilidade Fiscal. Recomenda que o Poder Executivo se abstenha de conceder vantagens financeiras e suspenda a criação de cargos e realização de concursos públicos.

SENADO

O senador Rogério Marinho confirma sua licença do Senado para participar das eleições municipais no Rio Grande do Norte. Até o final do mês, o suplente Flávio Azevedo assumirá o cargo de senador, confirmando compromisso assumido durante a campanha eleitoral.

CONDENAÇÃO

A 1ª Turma do STF aceitou denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou o senador Sérgio Moro (União Brasil -PR) réu sob acusação do crime de calúnia, por um vídeo viralizado nas redes sociais no qual ele fala a interlocutores sobre “comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes”.

MEMORIAL

A Prefeitura de Mossoró homenageará as vítimas da Covid-19 no município com a construção do “Memorial Covid-19”, com os nomes das vítimas da pandemia do coronavírus. Caso a família da vítima se oponha à inserção do nome na obra, deverá manifestar negativa até esta quarta-feira (5).

VACINA

A Prefeitura de Mossoró iniciou nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Nesta fase, o imunizante é ofertado para grupos específicos, incluindo aquelas pessoas que nunca receberam uma dose de proteção contra a doença. Os que integram os grupos prioritários ou que nunca receberam a vacina contra Covid-19 devem procurar sua Unidade Básica de Saúde.