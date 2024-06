FESTA

A abertura do Mossoró Cidade Junina alcançou o êxito esperado, como milhares de pessoas nas ruas e festa sendo aberta por Bell Marques. Presença de políticos e foliões, que sempre aproveitam eventos dessa natureza para o contato com os eleitores.

PÚBLICO

Segundo informações da Prefeitura, o “Pingo da Mei Dia” reunião mais de 230 mi pessoas na sua abertura. Foram utilizados drones ao longo do percurso e os dados fotográficos aéreos foram analisados por engenheiros que chegaram ao total de público.

VETO

Lamentável a atitude dos promotores do evento, que é público, em negar credenciamento aos profissionais da Rádio Resistência de Mossoró, FM 93 e da Nossa TV Mossoró por não obedecerem à orientação política do prefeito Allyson Bezerra. Apesar de tudo, o Sistema transmitiu a festa integralmente.

FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra esteve na festa Mossoró Cidade Junina, visitando o prefeito Allyson Bezerra no camarote oficial. Depois, visitou algumas obras do seu governo, conferindo o andamento as obras de recuperação das estradas estaduais.

LIBERAÇÃO

O Governo do Estado publicou oito portarias com o objetivo de divulgar as listas de 17 municípios beneficiados com o pagamento de emendas parlamentares impositivas, referentes ao exercício de 2024, totalizando R$ 2,8 mio.

OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Mossoró, divulgou nota comunicando o afastamento do presidente Hermeson Pinheiro e posse da Dra. Diana Paula Bessa Maia Fernandes que ocupará o cargo interinamente, até a realização de novas eleições da diretoria.

REUNIÕES

Seguindo o exemplo de outras legendas, o PSDB do Rio Grande do Norte prepara encontro online nos dias 17, 18 e 19 de junho com pré-candidatos a prefeitos nas eleições deste ano., o “Seminário Preparatório para Eleições Municipais. Venha Vencer com o PSDB”

PESQUISA

O presidente estadual do PSDB no RN, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, encomendou pesquisa para saber da posição do seu candidato a prefeito de Mossoró, vereador Lawrence Amorim. Os questionários já foram aplicados e serão brevemente divulgados.

NIKOLAS

Quem também se movimenta na sucessão de Mossoró é o partido liberal que realizará o evento Conexão PL em Mossoró, trazendo o deputado federal de Minas Gerais, Nikolas Ferreira, no dia 8 de junho, para falar sobre sua história política e engajamento dos jovens na política.