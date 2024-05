ROMPIMENTO

Parecia difícil acontecer, mas transformou-se em realidade. O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Lawrence Amorim rompeu politicamente com o prefeito Allyson Bezerra. O motivo seria uma dívida superior a R$ 11 milhões do Legislativo com o Executivo.

DUODÉCIMO

Ao reclamar a diminuição no valor do duodécimo que estava sendo repassado, o vereador Lawrence foi surpreendido com a resposta de Allyson de que estava cumprindo decisão judicial relacionada à dívida da Câmara, explicação não aceita pelo presidente da Câmara.

DENÚNCIAS

Com o rompimento entre o presidente da Câmara e o Prefeito, começam a surgir dificuldades para o gestor municipal. Uma delas é o pedido de investigação e superfaturamento por parte da Secretaria Municipal de Cultura, na gestão de Francisco Thiago Bento da Silva.

DUPLICAÇÃO

Em Brasília, a governadora Fátima reiterou apelo ao ministro Renan Filho para que até outubro seja lançado o edital de licitação dos dois trechos da duplicação da BR-304, principal via de acesso da Capital ao interior do Estado. A duplicação da BR-304 está inserida no Programa de Aceleração.

RECIFE

As enchentes no Rio Grande do Sul alertam os pernambucanos, lembrando que Recife é a capital brasileira mais ameaçada pelo avanço do nível do mar. A população está consciente que poderá haver problemas climáticos semelhantes a um tsunami.

PP

O Partido Progressistas – PP vai realizar, no próximo sábado, 11 de maio, convenções municipais simultaneamente em municípios de várias regiões do Rio Grande do Norte. As convenções serão acompanhadas através de live conduzida pelo presidente estadual João Maia.

FUNDO

Cresce a pressão para que o Poder Legislativo destine 50% do fundo eleitoral, cujo nome é Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Projeto de Lei, nesse sentido, já foi apresentado na Câmara dos Deputados.

APOIO

O Senado promulgou decreto legislativo que reconhece estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024. O projeto de decreto legislativo foi apresentado na segunda-feira (6) e aprovado na Câmara dos Deputados, e ontem pelo Senado.

VACINA

A farmacêutica AstraZeneca anunciou o fim da produção da vacina contra covid-19 denominada Vaxzevria. O comunicado foi divulgado nesta quarta-feira (8/5) e alega questões comerciais para encerrar a fabricação do imunizante em todo mundo.