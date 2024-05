PRÊMIO

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, atravessou momentos difíceis na política nacional, com figurões do governo Lula ambicionando o posto que ocupa. Comprovando sua eficiência, a Petrobras recebeu, em Houston, Texas, prêmio internacional e capacidade técnica e de gestão.

ELEIÇÃO

Em Natal, apoiadores da deputada federal Natália Bonavides alertam os correligionários para o risco de candidata não ter votos suficientes para o segundo turno. A entrada de Álvaro Dias poderá levar Paulinho Freire ao segundo turno, ao lado de Carlos Eduardo.

ESTRADAS

Impaciente com a demora na solução de reconstrução de estradas, como o desvio na BR-304, levou a governadora Fátima Bezerra novamente à Brasília. Na manhã de ontem, esteve com o ministro dos Transportes, Renan Calheiros apelando por solução urgente.

PORTO VERDE

A governadora Fátima esteve também com o vice-presidente Geraldo Alkmin, ministro do Desenvolvimento, apresentando o projeto de parceria público-privada (PPP) para o Porto Indústria Verde a ser instalado no Rio Grande do Norte.

PONTE

A Prefeitura de Mossoró assinou nesta segunda-feira (6) a ordem de serviço para a duplicação das pontes da avenida Presidente Dutra no Grande Alto de São Manoel. A obra, será construída com investimento do “Mossoró Realiza”, totaliza R$ 11,9 milhões.

PSB

Em Natal, a presidente do diretório estadual do PSB, Larissa Rosado, reafirmou o apoio do partido à candidatura da deputada Natália Bonavides à prefeita da capital. Larissa continua o trabalho de recuperação do partido, que conta com mais de 70 diretórios em todo o RN.

PSDB

O senador Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, desembarca nesta sexta-feira (10) no Rio Grande do Norte. Vem a convite do deputado estadual Ezequiel Ferreira, presidente do diretório estadual, para reunião com correligionários, deputados, prefeitos e vereadores.

ORÇAMENTO

Senadores e Deputados Federais estão visitando municípios e entregando verbas vultosas a prefeitos e a instituições sem fins lucrativos. Como são verbas de liberação compulsória, o Governo Federal é obrigado a fazer a entrega para onde a importância for destinada.

LIBERAÇÃO

É graças a esses recursos que o governo federal antecipou a liberação de R$ 580 milhões em emendas parlamentares que destinam recursos para 448 cidades do Rio Grande do Sul, estado que vive a pior tragédia climática desde a semana passada. Do total, R$ 538 milhões devem ser destinados a ações na saúde pública.

OBSTRUÇÃO

Mesmo sendo atendido nos melhores hospitais do Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem escapado de sucessivas internações de urgência, sempre com o diagnóstico de obstrução intestinal. Atendido em Manaus, foi removido, em UTI no ar, para São Paulo.

ACIDENTES

O Hospital Walfredo Gurgel, maior unidade de saúde do RN, registrou 77 atendimentos que envolveram vítimas de acidentes com motocicletas no último fim de semana. De acordo com a Sesap, em março o hospital registrou 765 vítimas de acidentes com motocicletas. Esse número representa, em média, um acidentado a cada hora dando entrada na unidade.