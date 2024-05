DEMISSÕES

Dois auxiliares do prefeito Allyson Bezerra foram recentemente demitidos por conta de irregularidades administrativas. O advogado Kadson Eduardo de Freitas Alexandres, secretário de Planejamento e, depois, Thiago Bento, diretor do Departamento de Gestão cultural.

DESGASTE

Às vésperas das eleições, quando será candidato à reeleição, o prefeito Allyson não pode ficar sujeito ao desgaste de conviver com situações embaraçosas que possam envolve-lo em supostas irregularidades praticadas por auxiliares de governo.

DENÚNCIAS

Até o momento, o prefeito não tem sido atingido pelas denúncias de irregularidades na sua administração, que passam por acusações de superfaturamento do projeto “Estação Natal”, manutenção no secretari8ado de um condenado à prisão e áudio com suposta negociação de superfaturamento de contratos na Secretaria de Cultura.

ROMPIMENTO

Parece irreversível o desentendimento entre o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim e o prefeito Allyson Bezerra, que tenta esvaziar a ação política do vereador na composição da nominata para a Câmara. Antes, Lawrence sonhava em ser o candidato a vice-prefeito na chapa oficial.

APOIO

O tão esperado anúncio do apoio do prefeito de Natal, Álvaro Dias, a um dos candidatos que disputarão sua eleição foi divulgado pelo próprio prefeito. O candidato Paulinho Freire terá o seu apoio e, em troca, a secretária Municipal Joana Guerra será sua companheira de chapa.

MADONNA

Para quem reclama do investimento público em Mossoró Cidade Junina, deve saber que para o show de Madonna, em Copacabana, a prefeitura do Rio vai investir R$ 10 milhões e o governo do Estado outros R$ 10 milhões.

RETORNO

É um investimento pequeno, levando-se em consideração que a apresentação da cantora mobilizará cerca de R$ 300 milhões. Somente em ISS nas atividades paralelas ao show, a prefeitura do Rio arrecadará cerca de R$ 10,2 milhões.

ESTRADAS

Finalmente! A governadora Fátima Bezerra anunciou o início das obras de recuperação de estradas, começando pela Região Oeste onde elas estão mais comprometidas. A ordem de serviço foi assinada ontem, 3, na presença de secretários de Estado.

ESTOCADA

Durante o anúncio do início da recuperação das rodovias, a governadora Fátima Bezerra aproveitou para responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro por não haver aplicado os recursos ainda no seu primeiro mandato. Faltou apoio do governo federal, disse.

SOLIDARIEDADE

Os integrantes Consórcio Nordeste iniciaram ontem, sexta-feira (03), o envio de apoio ao resgate das vítimas das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Os nove estados da região se uniram em solidariedade, mobilizando brigadistas e equipamentos para as áreas afetadas.