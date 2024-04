SOLAVANCO

O prefeito Allyson Bezerra enfrenta o primeiro solavanco em sua administração, que seguia em céu de brigadeiro. Mesmo sabendo que o secretário e amigo de confiança Kadson Eduardo estava condenado pela Justiça Federal preferiu apostar que o problema não seria objeto político para a oposição.

COMPROMETIMENTO

O pior, para o prefeito, é que o caso termina por envolvê-lo, colocando em risco o seu próprio mandato, por desrespeito à lei da ficha limpa. Kadson foi demitido após a divulgação da irregularidade pela imprensa, mas isso, por si só, não livrará Allyson da responsabilidade pela sua nomeação.

OPOSIÇÃO

Para a oposição, foi a sopa no mel. Com o prefeito de Mossoró recebendo aprovação maciça da população, a última pesquisa Data Vero/FM93 lhe confere 68,71% de intenções de votos, não havia acusação mais séria para bombardear sua posição. Por conta de Kadson, terá que estar preparado para enfrentar o verdadeiro bombardeio a que estará submetido.

SENADOR

Como principal apoiador da candidatura de Genivan Vale à prefeitura de Mossoró, o senador Rogério Marinho passou a acompanhar de perto o caso Kadson, solicitando todas os dados sobre o caso. Vai pressionar o Ministério Público para que adote rapidamente as providencias que o caso merece.

PSB

A presidente do diretório estadual do PSB, Larissa Rosado, está entusiasmada com os contatos mantidos com filiados ao partido em Natal e em vários municípios, com nomes que disputarão a prefeitura ou candidaturas à Câmara Municipal. A todos, Larissa tem garantido o apoio do partido nas eleições deste ano.

ROSALBA

Circulando nos meios políticos a informação de que a ex-prefeita, ex-governadora e ex-senadora Rosalba Ciarlini disputará uma cadeira à Câmara Municipal de Mossoró. O importante é, sendo eleita, permanecer em evidência nos meios políticos.

PAULINHO

Candidato a prefeito de Natal, o deputado Paulinho Freire puxou o freio de mão e deu uma guinada que chega ao exagero. Nos automóveis, puxar o freio de mão em alta velocidade pode acarretar não apenas derrapagem, mas, também, capotamento.

DENGUE

O Rio Grande do Norte registrou a primeira morte causada por dengue em 2024. A morte aconteceu em março e a confirmação da causa se deu nesta sexta-feira 19 pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. É importante a população procurar a vacina contra dengue.

VACINA

Os municípios do RN que ainda possuírem doses da vacina contra a dengue que se vencem no próximo dia 30 poderão ampliar o seu público-alvo. A orientação emitida pelo Ministério da Saúde é de que a faixa etária atendida seja estendida para 6 a 16 anos.

EMENDAS

O ministro do STF Flávio Dino intimou o presidente Lula e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, a se manifestarem se houve descumprimento de decisão da corte que declarou a inconstitucionalidade das chamadas emendas de relator.