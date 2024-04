PSB

Confirmada na presidência do diretório estadual do PSD, Larissa Rosado iniciou o trabalho de reconstrução do partido. Deverá constituir um diretório não somente com representantes da capital, mas com a presença de filiados de todos o estado.

ALIANÇA

O ex-presidente do PSB Rafael Motta foi destituído por estar conduzindo o partido a uma aliança com outras legendas fora as que estão coligadas à Federação. A direção nacional entendeu que ele poderia ser candidato, mas nunca se aliar a partidos que não fazem parte dessa coligação.

MOSSORÓ

O mesmo acontecia em Mossoró, onde o PSB havia sido entregue ao prefeito Allyson Bezerra, em detrimento à candidatura do partido dos trabalhadores que ficará entre a deputada Isolda Dantas e o professor Josivan Barbosa de Meneses.

LUCRO

A CAERN, que tanta dor de cabeça tem dado aos norte-rio-grandenses, apresentou balanço financeiro positivo em 2023, registrando lucro de R$ 63 milhões. Aliás, no anterior já tinha registrado balanço positivo, com um lucro de R$ 12 milhões. O seu presidente, Rogério Sérgio Linhares está eufórico com o resultado.

MINISTRO

Mais um ministro do governo Lula virá ao Rio Grande do Norte. Desta vez, Camila Santana, senador da República e ex-governador do vizinho estado do Ceará. O objetivo da visita será o detalhamento do projeto Pé-de-Meia, com divulgação dos critérios e formas de acesso no programa para estudantes matriculados no ensino médio.

ZENAIDE

Em Brasília, a senadora Zenaide Maia recebeu o prefeito Allyson Bezerra em seu gabinete, quando informou da destinação de mais R$ 12 milhões para o município. Para cirurgias eletivas, virão R$ 5 milhões e outros R$ 5 milhões serão aplicados em pavimentação de ruas.

PERMANÊNCIA

Jean Paul Prates continuará como diretor-presidente da Petrobras. A especulação de que seria substituído por Aloisio Mercadante, presidente do BNDES foi tão negativa que seus opositores desistiram de pressionar o presidente Lula pela demissão de Prates.

CANDIDATURAS

Vereadores da base de apoio ao prefeito Allyson Bezerra não estão totalmente convencidos da estratégia onde participarão de uma mesma nominata na disputa pela reeleição. Alguém estará tão somente fazendo esteira para outros companheiros.

PRISÃO

Na bancada federal do RN, o General Girão, Sargento Gonçalves e Paulinho Freire, votaram pela soltura do deputado Chiquinho Brasão, apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco.

APOIO

O partido Rede Sustentabilidade, alinhado politicamente ao prefeito Allyson Bezerra, poderá sofrer o mesmo processo de realinhamento forçado que aconteceu com o PSB, onde o então presidente Rafael Motta foi destituído por não seguir a orientação de coligar com o PT.

CONGELAMENTO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (10) que não haverá aumento salarial para os servidores públicos em 2024. “Orçamento está fechado”, afirmou, questionado sobre o assunto após reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO).

MORAL

Instigado a falar sobre a greve anunciada pelos servidores federais, por conta dessa impossibilidade de aumento anunciada, o presidente Lula afirmou “não ter moral” para criticar paralizações, dado seu histórico de líder sindical. No dia seguinte, houve o anúncio que haverá aumento salarial a partir de 2025. Ainda bem!