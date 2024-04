CNBB

O bispo da Diocese de Mossoró, Dom Francisco de Sales que é presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB, participa hoje, em Brasília, da 61ª Assembleia Geral da CNBB, cuja temática principal está voltada à realidade da Igreja no Brasil e a atualização das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora.

PETRÓLEO

A Petrobras informou a descoberta de acumulação de petróleo em águas ultra profundas na Bacia Potiguar, no poço Anhangá, entre o Ceará e do Rio Grande do Norte. A área fica na Margem Equatorial, formada ainda pelas bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas e Ceará.

REDUÇÃO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, na tarde desta terça-feira (9), no Palácio do Planalto, uma medida provisória (MP) para permitir investimento em geração de energia sustentável e redução de reajustes anuais nas contas de luz até 2026. A densidade de médicos por mil habitantes passou de 1,39 para 2,42 médicos por grupo de mil pessoas.

MÉDICOS

Com o aumento das Escolas de Medicina no estado, o Rio Grande do Norte aumentou em 83%, de 2011 a 2014, o número de médicos aqui residentes, passando de 4.392 médicos para 8.038 profissionais.

TWITTER

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou o pedido do X no Brasil para que a responsabilidade sobre determinações judiciais recaia sobre a empresa X. Advogados tinham argumentado que representantes da empresa no Brasil não têm o poder de interferir nas decisões da plataforma.

INDÍGENAS

O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública para que a União e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) finalizem o processo de demarcação de terras indígenas reivindicadas pelo povo Tapuia, no RN. A reserva Lagoa do Tapará está localizada entre Macaíba e São Gonçalo do Amarante.

BRAZÃO

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), confirmou para esta quarta-feira (10) a votação, pelo Plenário, de parecer sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). Acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco.

PV

O TSE aprovou com ressalvas a prestação de contas do Partido Verde (PV) referente à arrecadação e à aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral do pleito de 2020. O relator do processo foi o ministro Raul Araújo.

HOSPITAL

O Hospital Metropolitano Estadual que será construído em Parnamirim representa um investimento de R$ 260 milhões apenas na construção física. O ministro Alexandre Padilha, assegurou à governadora Fátima os recursos para o novo hospital, que está incluso entre as prioridades do Novo PAC.