notas da Redação

PARTIDARISMO

Fragilidade ou oportunismo? Dos 23 vereadores e vereadoras que compõem a Câmara Municipal de Mossoró, 19 trocaram de partido durante a abertura da “janela partidária”. A disputa por uma cadeira à Câmara Municipal de Mossoró se prenuncia como uma luta furiosa.

SITUACIONISMO

O prefeito Allyson Bezerra, que é candidato a reeleição, preocupou-se em armar uma estrutura grandiosa de candidatos a vereador, pensando no fortalecimento de sua campanha. Entre os 10 partidos e uma federação, foi responsável pela formação nominata em cinco legendas.

TABAJARA

A duplicação da Reta da Tabajara, depois do desgaste pelos mais de dez anos em obras nos seus 13,8km, passou a render dividendos políticos. Após visitas de ministros de Estado, deputados, senadores, além da própria governadora, foi anunciada a presença do presidente Lula, no mês de maio, para sua inauguração oficial.

INFOVIA

A governadora Fátima Bezerra e o ministro Juscelino Filho, das Comunicações, entregaram ontem, a 1ª fase da Infovia Potiguar, iniciativa para democratizar o acesso da população à internet de qualidade e abrir novos horizontes para a educação, pesquisa e inovação no RN.

ESTRADA

É possível que a recuperação da ponte na BR304 rompida pelas chuvas do último domingo demore mais de 12 meses para sua conclusão. Resta torcer que, com o fim do inverno a construção de um desvio permita a o retorno do tráfego por essa via, a mais importante ligando Natal à Mossoró.

REENCONTRO

Duas ex-prefeitas de Mossoró, Rosalba Ciarlini e Cláudia Regina voltarão a disputar cargos eletivos em uma mesma coligação. Iniciando a carreira política sob as mãos de Rosalba, Cláudia rompeu com a madrinha e, em 2020, foi candidata à prefeita concorrendo contra Rosalba.

FRUTAS

Começa hoje, terça-feira (09), em São Paulo, o maior encontro internacional de frutas e hortaliças já realizado no Brasil. A Fruit Attraction São Paulo acontecerá de 16 a 18 de abril de 2024, no Centro de Convenções São Paulo Expo & Convention Center, reunindo toda a comunidade de frutas e hortaliças do País.

JAIME

A governadora Fátima Bezerra realizou uma reunião no seu gabinete para anunciar as mudanças com a saída de Jaime Calado da Secretaria para ser candidato a Prefeito de São Gonçalo. O agora ex-secretário enfrentará o atual prefeito Eraldo Paiva, do PT, que tem o apoio da governadora Fátima.

SUBSTITUTO

Casado com a senadora Zenaide Maia, Jaime imaginou que ainda manteria a força para indicar o seu substituto, chegado a conversar com a governadora sobre o assunto, mas Fátima confirmou Silvio Torquato como novo Secretário e anunciou Hugo Fonseca, como Subsecretário, no lugar de Silvio.

PROTESTO

Reunidos em frente à Governadoria, servidores da administração direta e indireta, aposentados e pensionistas, protestam na manhã desta terça-feira (9) em ato unificado contra a proposta do Governo do Estado de reajuste zero de salários para 2024. O Executivo prometeu reposição salarial apenas para o próximo ano, com base no IPCA, somado ao índice de 2023, dividido em duas parcelas.