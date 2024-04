DISPUTA

A sucessão municipal, em Mossoró, estava em estado latente. Parecia que ninguém estava disposto a concorrer com o prefeito Allyson Bezerra, tido como grande favorito, com pesquisas apontando aprovação de sua administração e com recursos exuberantes para entregar obras importantes durante o ano eleitoral.

CANDIDATURAS

Desde o início, o PT havia apresentado o nome da deputada estadual Isolda Dantas como candidata da oposição, contando com o apoio da governadora Fátima Bezerra e do presidente Lula da Silva. Acontece que Isolda não parece disposta a concorrer a cargo executivo, preferindo permanecer no exercício do mandato eletivo.

GENIVAN

O senador Rogério Marinho estava convicto de que indicaria o candidato a vice-prefeito na chapa de Allyson, por conta das emendas orçamentárias viabilizadas para Mossoró. Não foi o que aconteceu. O partido decidiu lançar a candidatura de Genivan Vale para ser candidato contra o prefeito Allyson Bezerra.

ROSALBA

Além de Isolda e Genivan, a ex-prefeita Rosalba Ciarlini, talvez, até como obrigação política, é obrigada a participar dessa disputa. Articula-se com os apoiadores de sempre para lançar seu nome à disputa. Em 2000, ocupando o cargo de prefeita, tinha muito mais condições de ser reeleita, mas foi derrotada por Allyson.

NOMES

Isolda, Genivan e Rosalba estimulam o surgimento de outros nomes, que sonham em ser prefeitos de Mossoró. A grande vantagem para o atual prefeito é que, em Mossoró, a eleição se processará em turno único. O mais votado, será declaro prefeito da cidade. Sem segundo turno, o prefeito leva vantagem sobre os outros candidatos.

INSEGURANÇA

Professores e funcionários de uma escola particular em Mossoró, foram vítimas de um arrastão durante a madrugada deste sábado (06). O crime ocorreu na quadra de esportes do colégio, localizado no bairro Planalto Treze de Maio. As vítimas informaram que quatro indivíduos armados renderam cerca de 30 funcionários, levando seus pertences.

VISITA

O ministro Alexandre Padilha esteve no Rio Grande do Norte onde visitou, em companhia da governadora Fátima Bezerra, as obras finais da Reta da Tabajara. Na oportunidade, divulgou que o presidente Lula virá, no próximo mês, para inaugurar oficialmente os melhoramentos nessa rodovia.

ÁGUA

Nessa segunda visita oficial do presidente ao Rio Grande do Norte em seu terceiro mandato durante a atual gestão, além da Reta da Tabajara o presidente visitará o andamento a construção do Ramal do Apodi, parte do programa de Integração do Rio São Francisco no estado.

SIQUEIRA

O presidente Nacional Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB que se encontra em viagem ao exterior, tem acompanhado o desenrolar da crise que envolveu o partido no Rio Grande do Norte. Ontem, manteve alguns contatos telefônicos com a ex-deputada Larissa Rosado.

RAFAEL

Depois de divergir da direção nacional do PSB e ser afastado da presidência do diretório estadual no RN, o ex-deputado Rafael Motta tem dois caminhos possíveis a seguir. Poderá disputar a prefeitura de Natal pelo Avante, seu novo partido, ou, sendo convidado, ser candidato a vice-prefeito de Carlos Eduardo.

PRESÍDIO

Mesmo o Ministério da Justiça destacando que a apuração interna não apontou indícios de corrupção, o diretor da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), Humberto Gleydson Fontinele Alencar, acabou dispensado do cargo definitivamente pelo órgão federal, em portaria publicada na edição do DOU da sexta-feira (5).

CUSTOS

As buscas pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró custaram R$ 6.094.889,60 ao governo federal, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A informação foi um dos destaques dos noticiários da sexta-feira (5), com base em dados da CNN Brasil.

ZIRALDO

Morreu, aos 91 anos, o cartunista, desenhista e escritor Ziraldo Alves Pinto, criador de, entre outros personagens reconhecidos, ‘O Menino Maluquinho’. Ele estava com a saúde debilitada após sofrer três AVCs (acidente vascular cerebral) entre 2018 e 2022. Ziraldo foi um dos maiores líderes da literatura infantil.