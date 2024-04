LARISSA

A indicação da ex-deputada estadual e ex-vereadora de Mossoró Larissa Rosado para a presidência do diretório estadual do Partido Socialista Brasileiro só foi possível por conta da dificuldade de filiação em outros partidos políticos.

VOTOS

Sempre que o nome de Larissa era discutido para a composição de alguma das legendas existentes, a “nominata” dificultava essa filiação sob a alegação que ela seria uma candidata com possibilidade de eleição, ocupando uma das vagas disputadas.

INVERSÃO

Pelo que se vê, os partidos estão trocando a possibilidade de um candidato ter mais votos e eleger outros companheiros pela tentativa de apostar na eleição de alguns nomes preferenciais, como se, na prática, isso pudesse favorecer os preferenciais do dirigente partidário.

AFASTAMENTO

O ex-deputado Rafael Motta perdeu a presidência do PSB no estado por não aceitar a coligação com o PT. O presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, disse que Motta poderia ser candidato a prefeito, mas não apoiar candidato de oposição, para derrotar o partido aliado.

SENADO

O PT no RN considera que a candidatura de Rafael Mota ao Senado, nas últimas eleições, teve o objetivo de derrotar o candidato apoiado pelo partido, Carlos Eduardo Alves. Asseguram que Motta teve o apoio financeiro de Rogério Marinho.

CANDIDATURA

A ideia geral é que Rafael Motta assumiu o risco de perder o PSB no RN em troca de uma candidatura a vice-prefeito na chapa de Carlos Eduardo Alves, que se mantém na liderança em todas as pesquisas eleitorais realizadas até o momento. É uma troca vantajosa, imiagina.

ALLYSON

O prefeito Allyson Bezerra, que detinha o controle do PSB municipal, foi surpreendido com a decisão do diretório nacional em afastar Rafael Motta da presidência estadual do partido. Rapidamente determinou que os candidatos a vereador fossem transferidos para o partido Rede.

PRAZO

O prazo para filiação partidária para quem pretende concorrer aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nas Eleições Municipais de 2024 encerra neste sábado (6/4). Esse também é o prazo final para os futuros candidatos definirem seu domicílio eleitoral.

EXIGÊNCIAS

Pela Constituição Federal, a filiação é essencial para garantir a elegibilidade. A legislação eleitoral não autoriza candidaturas independentes, sendo obrigatória a vinculação de candidatos a um partido político. Além disso, é preciso ter nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral e pleno exercício dos direitos políticos.

PSDB

O deputado estadual Ezequiel Ferreira, presidente estadual do PSDB, esteve em Mossoró, na quinta-feira (4), participando de mobilização política do partido que realizou filiações e apresentou os nomes dos candidatos à Câmara Municipal. O prefeito Allyson participou do encontro.