SOLIDARIEDADE

A coluna registra e lamenta profundamente o falecimento do padre Philipe Villeneuve Oliveira Rego, ocorrido na noite da última terça-feira, aos 27 anos de idade e apenas oito meses de ordenação. Sua morte precoce comoveu Mossoró e outros municípios, como Pau dos Ferros, onde nasceu.

DESVIO

O ministro dos transportes, senador Renan Calheiros Filho, garantiu à governadora Fátima Bezerra, o início da construção do desvio no trecho da BR 304 afetado pelas chuvas do último fim de semana no município de Lajes. O DER anunciou o início dos serviços na RN-041 também para esta quinta-feira.

RAPIDEZ

A governadora Fátima Bezerra acredita que a construção do desvio nesse trecho de estrada, que já foi iniciado, será finalizado em 15 dias. Enquanto isso, o trabalho de reconstrução da ponte estará sendo continuado devendo ser concluído entre seis e doze meses.

BANCADA

Causou estranheza nenhum representante do RN se pronunciar sobre o caso do rompimento da BR 304, com interrupção do grande trânsito diário nessa estrada. Mesmo que não comprometessem as verbas que podem direcionar, poderiam ao menos cobrar ação do governo federal.

JAIME

Jaime Calado pensou que poderia indicar seu substituto na secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico, contanto com o apoio de sua esposa, senadora Zenaide Maia. A governadora Fátima não concordou e designou o substituto Sílvio Torquato para responder pela pasta.

ARRECADAÇÃO

Apesar das reclamações de representantes do Governo Estadual, as receitas no Rio Grande do Norte cresceram 12,18%, registrando uma arrecadação de R$ 17,640 bilhões, ao longo do ano de 2023. A governadora Fátima considera que a situação do Estado segue frágil, como costuma dizer.

PESQUISAS

Em Natal, as pesquisas eleitorais revelam que os ventos continuam favoráveis a Carlos Eduardo, disparado como candidato preferido à prefeito da capital. A disputa dos demais candidatos é evitar que essa vitória aconteça ainda no primeiro turno, tirando a chance dos demais logo de saída.

PSB

O partido dos trabalhadores continua insistindo para que o PSB convença Rafael Motta a desistir de sua candidatura a prefeito de Natal e apoie a deputada Natália Bonavides, que estacionou em patamar eleitoral baixo, ameaçando até mesmo sua colocação para a disputa no segundo turno.

MCJ

A Prefeitura Municipal de Mossoró iniciou o cadastramento voltado aos comerciantes locais interessados em participar do “Pingo da Mei Dia” e “Boca da Noite”, eventos que abrem e fecham, respectivamente, o “Mossoró Cidade Junina” (MCJ). Estão sendo inscritos os ambulantes e comerciantes.

GARGALHEIRAS

A população de Acari está vibrando, com a sangria do açude Marechal Dutra, conhecido como Gargalheiras. Com capacidade superior a 44 milhões de metros cúbicos, sua última sangria ocorreu em 2011. A expectativa é grande, com festa, orações e comércio de ambulantes instalados no local.