DENOMINAÇÃO

A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do Executivo que denomina Complexo Viário 15 de Março rodovia integrando a BR-110 à BR 304, uma homenagem à data de emancipação política de Mossoró.

ANTECIPAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró antecipou o pagamento do salário dos servidores referente ao mês de março, no dia de ontem, terça-feira, 26, injetando mais de R$ 24 milhões na economia local.

PESQUISA

Pesquisa do instituto Data Vero sobre a eleição na capital do estado revela que o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves continua bem situado, sendo citado por 41,55% dos natalenses consultados no cenário estimulado.

NENHUM

Um detalhe curioso é que, no segundo lugar vem a opção “nenhum”. Depois, a deputada Natália Bonavides se apresenta com 11,33%, Paulinho Freire, 10,74% e Rafael Mota tem 5,27%. Natália sofre com a repercussão negativa do Governo Estadual.

FINAL

Aliás, em Natal, já se admite a possibilidade do segundo turno da eleição municipal ser disputado entre o ex-prefeito Carlos Eduardo e o deputado federal Paulinho Freire. O PT acredita que a presença de Lula será fundamental para o crescimento de Natália.

DISCUSSÃO

Em tempo de eleição tudo é motivo para exaltação de ânimos. O vereador Chico Carlos, da base do prefeito Allyson, criticou a inoperância do Hospital da Mulher. A vereadora Marleide, aliada da governadora, acusou o colega de machista.

DIVERGÊNCIA

O ex-deputado federal Beto Rosado não está afinado com os parentes. Já avisou à tia, Rosalba Ciarlini, que não vai segui-la no caso de haver entendimento político entre a ex-prefeita e o partido dos trabalhadores na campanha municipal.

GOVERNO

Participando de mobilização política do União Brasil, em Mossoró, o presidente estadual da legenda, ex-senador José Agripino, voltou a falar na possibilidade da candidatura do prefeito Allyson Bezerra a governador do estado, em 2026.

APOIO

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo Fátima Bezerra, Jaime Calado será candidato a prefeito de São Gonçalo do Amarante, com o apoio do PL de Jair Bolsonaro. Em Brasília, a senadora Zenaide Maia apoia o governo Lula.

VASCULAR

Os dados do Regula Vascular, plataforma que organiza e gerencia o programa, apontam que até a manhã desta segunda-feira (25) foram feitos 2513 procedimentos, desde novembro de 2022, data em que a ação foi iniciada.