GENIVAN

O lançamento da candidatura de Genivan Vale à prefeitura de Mossoró foi o fato que mobilizou a política, no último final de semana, por conta de o prefeito Allyson não aceitar que o partido liberal indicasse o candidato a vice-prefeito.

NOME

Segundo informações do senador Rogério Marinho, o prefeito Allyson poderia escolher o nome do candidato a vice-prefeito em sua chapa, desde que o mesmo fosse filiado ao partido liberal. A proposta também não foi aceita.

CANDIDATURA

O partido liberal foi o primeiro partido a apresentar candidatura de oposição ao prefeito Allyson Bezerra. Até então, falava-se no nome da deputada Isolda Dantas, do partido dos trabalhadores, como sendo a candidata da oposição.

ROSALBA

Continua a especulação em torno do nome da ex-prefeita Rosalba Ciarlini que seria a candidata de oposição com o apoio da governadora Fátima Bezerra. Essa solução tem a aprovação da área tradicional do PT, mas a reação de grupos mais radicais.

BOLSONARISMO

Resta saber quem se identifica melhor com o bolsonarismo, Genivan Vale ou Allyson Bezerra. Rosalba Ciarlini, por sua vez, não tem nada de parecida com o presidente Lula, hipótese que não está de todo afastada.

PRORROGAÇÃO

O assunto sai das manchetes principais, mas os dois fugitivos do Presidio Federal, não foram recapturados. Por isso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prorrogou por mais 10 dias a permanência da Força Nacional de Segurança Pública.

TERMINAL

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) publicou, nesta segunda-feira (25), o edital para leilão de concessão dos terminais pesqueiros públicos (TPP’s) de Aracaju (SE), Cananéia (SP), Natal (RN) e Santos (SP). Os vencedores da licitação poderão administrar os terminais durante 20 anos.

GABIGOL

Os jogadores de futebol de grandes times estão em baixa. Quando não estão envolvidos em problemas de sexo, estão no noticiário por conta de drogas. Ontem, foi a vez de Gabigol, do flamengo, suspenso por dois anos por fraude do exame antidoping.

BOLSONARO

Segundo o jornal americano New York Times, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na embaixada da Hungria, em Brasília, por dois dias, após a apreensão de seu passaporte em uma operação da Polícia Federal. O fato será investigado pela PF.

MEDO

O ex-presidente Bolsonaro teve mede que sua prisão fosse decretada pelo STF, onde é investigado em algumas ações criminais. Refugiado na embaixada, não poderia ser detido, uma vez que estaria legalmente fora do alcance das autoridades brasileiras.