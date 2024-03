CANDIDATURAS

A semana termina com dois indicativos sobre a sucessão municipal em Mossoró. O nome da ex-prefeita Rosalba Ciarlini parece mais perto de ser a candidata do PT, e o ex-vereador Genivan Vale foi indicado pelo PL para ser o candidato a prefeito da legenda.

DECLARAÇÃO

Após sua indicação pelo PL, Genivan declarou: ““Recebo essa indicação com grande responsabilidade e espero contribuir para um debate a altura que Mossoró merece. Nossa expectativa é apresentar soluções para os problemas da cidade e abordar pautas relevantes para a população”.

REELEIÇÃO

Surpresa. Pesquisa Datafolha revela que A maioria dos brasileiros é contra o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. 58% do eleitorado quer a manutenção da possibilidade de recondução ao cargo, ante 41% que preferem vê-la proibida. O restante não soube responder.

DIFICULDADE

O Rio Grande do Norte não é um estado bolsonarista. Prova disso é que, dos 167 municípios, Bolsonaro só venceu Lula em Parnamirim. No total, o ex-presidente recebeu apenas 35% dos votos no estado. O senador Rogério Marinho tem constatado essa realidade quando tenta ampliar a ação do PL no estado.

CANDIDATURA

A esposa do deputado federal Benes Leocádio, Ana Karina será o nome do União Brasil a prefeita de Lajes. Vai enfrentar o prefeito Felipe Menezes (MDB), candidato à reeleição. Sua candidatura foi lançada nesta sexta-feira, na União Caixeiral de Lajes.

CIDADES

Dez cidades decisivas na eleição em 2026. Natal, 580.908 eleitores (22,4%), Mossoró 184.078 (7,1%), Parnamirim 139.631, (5,4%), São Gonçalo do Amarante 74.005 (2,9%); Ceará-Mirim 57.541 (2,2%), Macaíba 53.323 (2%), Assu 44.752, (1,7%), Caicó 44.619 (1,7%), São José de Mipibu 33.878, (1,3%) e Currais Novos 32.155 (1,2%).

ÁTRIA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) divulgou o terceiro balanço da Operação Átria – deflagrada nacionalmente no início do mês, e cuja missão é combater os crimes de violência contra a mulher. No RN, 3.737 diligências já foram realizadas, com 79 pessoas presas,

GARIBALDI

Depois de algum tempo ausente do noticiário político, o ex-governador Garibaldi Alves volta a pontuar nas fotos públicas, ao lado do filho, vice-governador Walter Alves. A interpretação é a de que o filho está precisando ser lembrado como filho de Garibaldi e adquirir prestígio político.

SENADO

Os 200 anos desde a criação do Senado, em 25 de março de 1824, serão comemorados amanha, segunda-feira (25) em Sessão Especial. Devem participar da sessão autoridades brasileiras e delegações de representações estrangeiras.

EÓLICA

Destacando-se como líder de produção de energia eólica no Brasil, o Rio Grande do Norte acompanhou a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que prevê a aceleração da transição energética. A região nordestina desponta como a principal produtora dessa energia.

ESTÍMULO

O objetivo desse projeto de lei é fomentar o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável; como também busca aproximar as instituições financiadoras das empresas interessadas em desenvolver projetos de desenvolvimento sustentável. O PL foi encaminhado para o Senado.