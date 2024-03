NOTAS DA REDAÇÃO

PAGAMENTO

Apesar das dificuldades enfrentando no governo, Fátima Bezerra tem procurado manter em dia o pagamento do funcionalismo estadual. Na última sexta-feira (15), iniciou o depósito bancário de mais de R$ 198 milhões, referente ao mês de março

CAMPANHA

A ex-prefeita Rosalba tem mantido agenda de candidata, disposta a concorrer com o prefeito Allyson, candidato à reeleição. Não parece preocupada em unir as oposições, acreditando ter força política para ser eleita prefeita de Mossoró.

PEIXEIRO

Enquanto Rosalba espera por entendimento final com a governadora Fátima, o vereador José Peixeiro assinou ficha de filiação ao partido Republicanos e assegurou ser pré-candidato a prefeito de Mossoró. Falta escolher o nome a vice.

PL

O senador Rogério Marinho não desistiu de o partido liberal participar da eleição municipal em Mossoró. O insucesso na indicação do companheiro de chapa do prefeito Allyson motivou-o a apresentar candidatura própria, o que acontecerá em breve.

TURISMO

O Governo do RN concluiu Projetos de Melhorias Turísticas para aprimorar a visitação em locais como Lajedo Soledade em Apodi, três cavernas no município de Felipe Guerra (Crotes, Catedral e Carrapateira), e a Trilha Tapuias, em Sítio Novo.

ÁGUA

Com mais de 50 atividades programadas, o Governo do Estado abriu, a Semana Estadual da Água de 2024, que ocorre até 23 de março, abordando temas como conscientização, educação e sustentabilidade sobre a utilização dos recursos hídricos para a sociedade potiguar.

FUGITIVOS

35 dias de fuga dos prisioneiros Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento da Penitenciária Federal de Mossoró, a polícia de três estados, além da Polícia Federal, ainda não conseguiram localizar os fugitivos.

LEWANDOWSKI

Para se ter uma idéia da gravidade da situação da fuga da penitenciária, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski esteve em Mossoró por duas vezes e, ontem, o presidente Lula reuniu-se com o vice-presidente e vários ministros para discutir o problema.

POLICIAIS

Depois de vários anos sem concurso público, a Polícia Civil do Estado deu posse, ontem (18), mais 233 policiais para os cargos de agente, delegado e escrivão. A solenidade de posse ocorreu no Holiday Inn Natal, com a presença da governadora Fátima Bezerra.

ARQUIVAMENTO

O ministro do STF Kassio Nunes Marques arquivou pedido de investigação contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema e o deputado federal Nikolas Ferreira, acusados por suposto uso de dinheiro público no deslocamento a São Paulo, para o ato realizado pelo ex-presidente Bolsonaro.