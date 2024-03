NOTAS DA REDAÇÃO

TIÃO

Em sua vinda à Mossoró, neste final de semana, o senador Rogério Marinho, presidente estadual do partido liberal (PL), convidou o empresário Tião Couto a disputar a prefeitura de Mossoró, concorrendo com o prefeito Allyson Bezerra e ex-prefeita Rosalba Ciarlini.

ALIANÇA

O PL esperou até o último dia 15 uma resposta do prefeito Allyson Bezerra em relação à indicação de um nome do partido para ser seu companheiro de chapa. Como não houve interesse do prefeito, o partido está decidido a concorre com candidatura própria.

FILIAÇÃO

O comerciante, Árison Silva, o Fofão, antigo militante do bloco rosalbista, anunciou sua filiação ao Partido Liberal, na presença do senador Rogério Marinho. E declarou sua pretensão em disputar uma cadeira à Câmara Municipal.

POLARIZAÇÃO

O episódio envolvendo os deputados federais do PT, Fernando Mineiro e Gleise Hoffmann é o pré-candidato a vereador, em Natal, Matheus Faustino é um retrato da polarização politica em que se encontra o país, e deverá se repetir em outros locais.

APOIO

A presidente do PT, Gleise Hoffmann, esteve em S. Gonçalo com o prefeito Eraldo Paiva. Foi um recado claro de que o presidente Lula apoiará o candidato do PT à reeleição, em detrimento da candidatura de Jaime Calado, marido da senadora Zenaide Maia.

ESTRATÉGIA

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, não pode errar na escolha do candidato a sua sucessão. Pretenso candidato majoritário em 2026, Senado ou Governo do Estado, sabe da importância da vitória em 2024 para garantir espaço na luta eleitoral futura.

PRESOS

Mais 14 presos foram transferidos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) para outras unidades prisionais do sistema federal entre esta quinta (14) e sexta-feira (15). Enquanto isso, os dois foragidos continuam desaparecidos, apesar da estrutura de captura existente.

EMPREGOS

O Rio Grande do Norte gerou 1.457 novos postos de trabalho formal no mês de janeiro de 2024. Foi o que apontou o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira (16) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

FRUTICULTURA

Entre agosto de 2023 e fevereiro último, a fruticultura do Rio Grande do Norte apresenta um crescimento de 11,7% em valores exportados. Melão, manga, mamão e manga somam juntos, US 166,2 milhões em saídas, ante US$ 148,7 milhões no ano anterior.

EÓLICA

Pouco explorado na mídia, o potencial técnico de geração de energia eólica offshore no país é de cerca de 700GW, o equivalente a 50 usinas de Itaipu. No mundo, a capacidade instalada de geração eólica corresponde a 733,3 GW (dez/2020), dos quais o Brasil participa com apenas 2,3%.