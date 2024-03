SUCESSÃO

O partido liberal tenta entendimento com o prefeito Allyson Bezerra para indicar o candidato a vice-prefeito na sucessão municipal. Não está impondo nomes nem exigindo outras situações, exceção a que o candidato seja do partido.

ACORDO

O PL planejou coligações com o União Brasil nos municípios de Parnamirim, natal e Mossoró. Nos dois primeiros houve acomodação, com a indicação dos candidatos a vice-prefeitos. Em Mossoró, o diálogo parece ter sido interrompido.

FACILIDADE

Dirigentes locais do partido liberal explicam que o senador Rogério Marinho que indicar o candidato a vice-prefeito, que pode ser escolha do prefeito Allyson. A exigência é que esse nome faça parte dos quadros dos liberais.

PRAZO

Nas primeiras conversas, a escolha deveria ocorrer logo após a festa do Mossoró Cidade Junina, mas o prefeito Allyson teria adiantado que não aceita a proposta e que seu companheiro de chapa será escolha pessoal, sem exigência partidária.

NATAL

O prefeito de Natal, Álvaro Dias conversou com os pré-candidatos Paulinho Freire e Carlos Eduardo. A escolha do seu candidato é difícil. Apoiando Carlos Eduardo, os compromissos podem ser descumpridos. Com Paulinho, poderá ser derrotado.

CANDIDATURA

A estratégia do prefeito Álvaro Dias tem o objetivo de estruturar sua candidatura a governador do Rio Grande do Norte, com o apoio de partidos de oposição a atual governadora Fátima, que poderá ser o atual vice-governador Walter Alves.

SENADO

Tudo vai depender do afastamento de Fátima para concorrer ao cargo de senador da República e consequente posse do vice-governador Walter Alves. No exercício do cargo, Walter, governador, será naturalmente candidato à reeleição.

PESQUISA

Em véspera de eleição, o eleitor precisa ficar atento na leitura das pesquisas que estão sendo divulgadas. Um único resultado não é suficiente para estabelecer a tendência final. É melhor fazer o apanhado de vários levantamentos registrados.

PRESIDENTE

Não se pode dizer que o presidente Lula está perdendo o apoio do eleitor apenas com a última pesquisa divulgada. Na verdade, a média dos dez últimos resultados mostra que ele continua sendo aprovado por 50% dos brasileiros.

APROVAÇÕES

Na França, pesquisa aponta que apenas 29% dos franceses estão satisfeitos com o presidente Emmanuel Macron. Nos EUA Biden está sendo aprovado por 33% dos americanos. Também não merece crédito a aprovação de Putin em 86%.