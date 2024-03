OUTORGAS

O diretor-presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn), Paulo Sidney, realizou na última sexta-feira, em Mossoró, a entrega de um bloco de 15 outorgas do direito de uso dos recursos hídricos para produtores e produtoras locais.

LANÇAMENTO

A Prefeitura de Mossoró vai lançar nesta quarta-feira (06), às 18 horas, no Hotel Termas o Mossoró Cidade Junina 2024. A divulgação das atrações será transmitida ao vivo através do Canal Oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube.

RENDA

Atingindo o rendimento familiar de R$ 1.373, o Rio Grande do Norte desponta como o estado líder em rendimento domiciliar per capita na Região Nordeste, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

RAFAEL

Não conseguindo o apoio do prefeito Álvaro Dias para disputar a prefeitura de Natal, o ex-deputado Rafael Motta deixou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Natal, nesta terça-feira (5). O anúncio foi realizado nas redes sociais.

VICE

Sem condições de disputar a prefeitura de Natal, Rafael Motta procura viabilizar seu nome para candidato a vice-prefeito de Carlos Eduardo Alves, um dos candidatos mais fortes nessa disputa.

SANDRA

Em contato com o ex-senador José Agripino, a ex-deputada Sandra Rosado comunicou a saída do seu grupo da legenda do União Brasil e agradeceu as atenções no período de filiação.” Continuamos amigos”, disse Agripino ao final do contato.

ASSEMBLEIA

A Assembleia Legislativa do RN aprovou propostas de emenda à constituição estadual que muda a fiscalização do poder público potiguar. O TCE continuará realizando, mas o Legislativo poderá estabelece órgão interno com atuação fiscalizadora em todas as esferas púbicas do RN.

APOSENTADORIA

Em outra proposta de emenda à Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte ampliou a data limite para aposentadoria de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE), de 65 para 70 anos.

DEPOIMENTO

Em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, respondeu a mais de 200 perguntas. Chamado de cagão pelo general Braga Neto, por não aprovar o golpe de estado, decidiu abrir o jogo e falar tudo que sabia do governo anterior.

PREJUÍZO

Ao subscrever o pedido de impeachment do presidente Lula, o deputado federal Paulinho Freire pode ter prejudicado a prefeitura de Natal. É que os parlamentares que assinaram o documento terão dificuldades em liberar as verbas empenhadas no Governo Federal.