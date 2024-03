ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho havia antecipado o desejo de indicar o candidato a vice-prefeito de Mossoró, na chapa de Allyson Bezerra. Essa aliança daria maior tempo de rádio na campanha além de mais recursos financeiros do Fundo Eleitoral.

DISPUTA

Rogério adiantou que não iria disputar o direito dessa indicação. No caso de o prefeito de Mossoró não concordar com essa coligação, o PL apresentaria candidatura própria à sucessão municipal e garantiria a eleição de vereadores do partido à Câmara Municipal.

POSIÇÃO

Enquanto o senador Rogério se dedica a expandir o movimento pró-Bolsonaro pelo país, seus correligionários cobram mais dedicação às causas municipais, como a eleição de um maior número de prefeitos e vereadores do partido, que fazem parte da sua agenda.

ORÇAMENTO

Em ano de eleições municipais, deputados e senadores vão destinar para estados e prefeituras em 2024 um montante recorde das chamadas “emendas PIX” ao Orçamento da União. O dinheiro vai para o caixa da prefeitura ou do governo estadual, que decidem onde investir, sem precisar informar o governo federal sobre o destino do recurso.

VALORES

Como consequência, cada Deputado disporá de R$ 37.871.585 e cada Senador, de R$ 69.634.850. Investindo em seus candidatos, os parlamentares estarão preparando suas próprias reeleições em 2026. Até lá, esses valores serão reajustados, dificultando a eleição de novos candidatos.

ENTENDIMENTO

A cada dia que passa a ex-prefeita Rosalba Ciarlini se aproxima mais da governadora Fátima Bezerra e, em consequência, cresce a especulação sobre a possibilidade de sua candidatura a prefeito de Mossoró, com o apoio do partido dos trabalhadores.

DENGUE

Inicia-se, hoje, a Semana Estadual de Combate à Dengue no RN. As ações contarão com a parceria também das Secretarias Municipais de Saúde do RN. As atividades serão focadas em ações preventivas e de combate aos criadouros do mosquito Aedes.

MULHER

A Prefeitura de Mossoró promoverá uma série de ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. A “Semana da Mulher de Mossoró” será realizada entre os dias 4 e 10 de março.

DISPUTA

A vereadora Marleide Cunha, insatisfeita com o apoio da deputada Isolda Dantas à Plúvia Oliveira como candidata ao cargo de vereador, em Mossoró, revela que, nas eleições de 2020, houve discriminação na distribuição de recursos do Fundo Eleitoral.

DISCRIMINAÇÃO

Ontem, Dia Mundial de Zero Discriminação, o Programa as Nações Unidas defenderam o fim das desigualdades em torno de renda, sexo, idade, estado de saúde, deficiência, ocupação, orientação sexual, uso de drogas, identidade de gênero, raça, classe, etnia e religião, que continuam a persistir em todo o mundo.