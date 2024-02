DUPLICAÇÃO

Finalmente, uma notícia positiva relacionada à duplicação da BR 304, no trecho Mossoró-Natal. Com a inclusão de R$ 74 milhões na Lei Orçamentária Anual-para 2024 foi dado o primeiro passo para a concretização da obra, com licitação prevista para o final do ano.

LOTES

A obra de duplicação da BR 304 será dividida em quatro lotes, subdivididos ainda em lotes menores. Os trabalhos iniciarão no sentido Mossoró-Assú e Reta Tabajara em direção à Santa Maria. Espera-se que, uma vez iniciada, a obra não seja retardada por falta de recursos.

AGRIPINO

O ex-senador José Agripino, presidente estadual do União Brasil estadual, faz parte de oposição ao atual presidente nacional, Luciano Bivar, na disputa que acontecerá amanhã, 29, em Brasília.

DEM

Lideranças do antigo DEM (Democratas), i extinto com a união com o PSL (Partido Social Liberal), estão apoiando a candidatura do atual vice-presidente do UB, Antônio Rueda. Além de José Agripino, Ronaldo Caiado, governador de Goiás e ACM Neto, ex-prefeito de Salvador.

ALMOÇO

O senador Rogério Marinho não discursou no comício do ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem, almoçou, no Palácio dos Bandeirantes, antes do início da passeata. Na recepção do governador Tarcísio Freitas também participou o governador de Minas Gerais Romeu Zema.

ROSALBA

O partido dos trabalhadores caminha para apoiar a candidatura da ex-prefeita Rosalba Ciarlini, em Mossoró, por ser um nome mais forte que o da deputada Isolda Dantas para enfrentar o prefeito Allyson Bezerra. A governadora Fátima tem sido a grande articuladora desse projeto.

SUBSTITUIÇÃO

O prefeito Allyson Bezerra confirmou o afastamento do secretário municipal de Cultura, Igor Fernandes, que foi substituído interinamente pelo secretário de Planejamento, Kason Eduardo. O motivo apresentado foi a necessidade de Igor se dedicar mais aos projetos pessoais

VICE

Com a viagem de Fátima Bezerra à Portugal, o vice-governador Walter Alves assumirá pela quarta vez o governo do Estado, desta vez por um período mais longo, pois a governadora só retornará ao país no dia 05 de março.

ADVERSÁRIOS

Deputados da base aliada, mas votaram pelo impeachment do presidente Lula, serão tratados como adversários, com prejuízo na liberação de verbas e perda de indicações para cargos do governo federal. O presidente já recebeu a relação de todos esses parlamentares.

INCOERÊNCIA

Os apoiadores do presidente Lula não consideram razoável um parlamentar da base do governo assinar um pedido de impeachment. Alguns deles alegam questões localizadas na sucessão municipal, mas está filiado a um partido que indicou vários ministros de Estado.