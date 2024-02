CANDIDATURA

Na inauguração da nova sede do partido liberal, em Natal, o senador Rogério Marinho afirmou que o apoio do prefeito Álvaro Dias à candidatura de Paulinho Freire a prefeito seria bem-vindo. Mas, avisou que não terá chance de indicar o candidato a vice-prefeito. Recado dado.

PAULISTA

Após a inauguração da sede do PL em Natal, o senador Rogério Marinho viajou à São Paulo para participar da manifestação em prol de Jair Bolsonaro, na avenida paulista. Rogério foi escalado pelos organizadores o movimento para ser um dos oradores do evento.

PESQUISAS

Em Natal e em outras cidades do Rio Grande do Norte, as pesquisas eleitorais movimentam o quadro sucessório municipal. Em Mossoró, entretanto, situação e oposição silenciam em relação ao assunto. Ao que parece, esse resultado não interessa a nenhum dos segmentos.

PORTUGAL

A governadora Fátima Bezerra comunicou à Assembleia Legislativa que se ausentará do país na próxima semana. Amanhã embarca para Portugal, retornando no dia 5 de março. Irá participar da Feira do Turismo de Lisboa, para promover e captar investimentos para o Rio Grande do Norte.

DIVULGAÇÃO

A divulgação do governo estadual precisa ficar atenta. Pesquisa do Instituto Consult mostra que 89,65 da população potiguar desconhece a execução de obras do governo Fátima Bezerra. Apenas 10,35% sabem de alguma realização nos últimos cinco anos de governo.

RESULTADOS

Nas eleições de 2022, Fátima e Lula foram vitoriosos no Rio Grande do Norte. O presidente Lula, no segundo turno, recebeu 63,31% dos votos válidos e Fátima foi eleita governadora, logo no primeiro turno, com 58,31% dos votos válidos. Em Mossoró, Lula conseguiu 61,06% dos votos e Fátima Bezerra 60,67%.

DISPUTA

Jaime Calado é secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, mas não abre mão de disputar a prefeitura de São Gonçalo do Amarante, onde o prefeito Eraldo Paiva, do partido dos trabalhadores, é candidato à reeleição. Flávio desponta como favorito nas pesquisas realizadas.

RADICALISMO

A Polícia Federal prendeu, neste sábado (24), um suspeito por tentar invadir o Palácio da Alvorada. O presidente Lula estava dentro da residência oficial no momento no incidente. A presidência da República não divulgou nota sobre o ocorrido, mas confirmou a notícia veiculada pela imprensa sobre a invasão.

MULHERES

Noventa e dois anos depois de conquistarem o direito de votar e serem votadas, as mulheres ainda lutam por espaço na política.O voto feminino foi estabelecido pelo Código Eleitoral assinado pelo presidente Getúlio Vargas, em 24 de fevereiro de 1932. A conquista veio de uma longa história de luta.

POLICIAIS

O governo do Rio Grande do Norte nomeou neste sábado (24) 233 novos policiais civis para o quadro da segurança pública no estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Ao todo, foram nomeados: 40 delegados; 21 escrivães; e 172 agentes.