DENGUE

Mossoró, um dos 19 municípios do Rio Grande do Norte que participam da etapa inicial da campanha nacional de imunização contra a dengue, iniciou na manhã de ontem, (19) a campanha de vacinação, em dez unidades básicas de saúde. Na fase inicial, estão sendo vacinadas crianças de 10 e 11 anos, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

CÂMARA

A Câmara Municipal de Mossoró realizará hoje (20), às 9h, a sessão inaugural do ano legislativo 2024. O prefeito Allyson Bezerra fará pessoalmente a leitura da mensagem anual do Poder Executivo. A sessão será exclusiva para a mensagem, enquanto debates e votações começarão a partir da sessão de amanhã, quarta-feira (21).

PARALISAÇÃO

Médicos clínicos do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, com salários atrasados desde outubro de 2023, deliberaram, em Assembleia, sobre o início na paralisação de atendimentos, se não houver solução quanto ao pagamento dos meses e atrasos e continuidade da prestação de serviços no Hospital Tarcísio Maia.

PROTOCOLO

As declarações do secretário estadual de Administração, Pedro Lopes, desagradaram a classe empresarial que protocolou pedido conjunto de audiência com a governadora Fátima Bezerra. O documento está assinado pelos presidentes da Fiern, Feocomércio, Fetronor e Faern, que procuram evitar crise desnecessária com o Govenro.

DESAPROVAÇÃO

Rosalba pode ser considerada autoridade pública, levando-se em consideração os cargos que já desempenhou, de prefeita de Mossoró à governadora do Estado, passando quatro anos como senadora. Contudo, sua aparição ao lado do ministro Ricardo Lewandowski não pegou bem, sendo interpretado como aproveitamento político.

RESPOSTA

Interrogada por um repórter que se encontrava no aeroporto, a ex-prefeita de Mossoró justificou que estava atendendo ao um convite da governadora Fátima Bezerra para estar presente no desembarque do ministro da Justiça, em Mossoró. Pode até ser, mas não foi uma resposta convincente para a maioria dos seus eleitores.

BOLSONARO

O advogado Paulo Cunha Bueno, que defende Jair Bolsonaro, confirmou a informação de que a Polícia Federal intimou o ex-presidente a prestar depoimento no âmbito da investigação que apura tramas golpistas envolvendo membros do governo e militares. A previsão que o depoimento ocorrerá na quinta-feira (22).

DATA

O ministro Alexandre de Moraes negou a Bolsonaro o pedido de prorrogação na data para o depoimento por já ter acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos pela operação Tempus Veritatis, não aceitando a justificativa do advogado de defesa de que ainda não tinha conhecimento do processo.

REPERCUSSÃO

Depois das declarações de Lula sobre a situação do conflito entre Israel e Palestinos da Faixa de Gaza, vinte e seis dos 27 países da União Europeia pediram “uma pausa humanitária imediata que leve a um cessar fogo sustentável e a libertação incondicional dos reféns” em Gaza.