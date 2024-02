BISPO

Em Mossoró, a festa do dia fica por conta da Diocese de Santa Luzia, com a posse do novo bispo, Dom Francisco Sales de Alencar Batista, que chega para substituir Dom Mariano Manzana que durante 19 anos ocupou essa função. Don Mariano continuará residindo em Mossoró, agora como bispo emérito.

CARMELITAS

Dom Francisco é o primeiro bispo de Mossoró pertencente à ordem Carmelita, 323 anos após a chegada dos frades à Capela de Santa Luzia. Dom Mariano entrega uma Diocese bem estruturada, com 39 paróquias distribuídas em Mossoró e cidades da Região Oeste e ordenação de 52 novos presbíteros.

PRESENÇAS

Comprovando o reconhecimento da importância de Mossoró para a Igreja Católica no Nordeste, além do reconhecimento do trabalho realizado por Dom Mariano e a confiança em Dom Francisco, mais de 20 bispos de dioceses vizinhas e mais de 120 padres estarão presentes à cerimônia.

CNBB

Com Dom Francisco na Diocese de Mossoró, o Rio Grande do Norte terá dois cargos na direção da CNBB Nordeste 2, já que ele ocupa a presidência da CNBB Nordeste, enquanto o bispo de Caicó (RN), dom Antônio Carlos Cruz Santos, ocupa a vice-presidência.

POLÍTICA

A classe política homenageará o novo bispo de Mossoró em sua cerimônia de posse. A governadora Fátima Bezerra confirmou sua presença, além de representantes da bancada federal, deputados estaduais, prefeitos municipais e lideranças com representatividade em vários outros municípios.

FUGA

A posse do novo bispo de Mossoró, ex de Cajazeiras (PB), Dom Francisco Sales de Alencar Batista, por algumas horas, desviará o noticiário local das manchetes sobre a fuga de dois prisioneiros do presídio de segurança máxima, localizado em Mossoró e motivo de preocupação de todos, em nível nacional.

REGIME

Os dois presos estavam em RDD (Regime Disciplinar Diferenciado), onde as regras são mais rígidas que as do regime fechado. Nesse tipo de ala há um local para o banho de sol para que os detentos não tenham contato com outros presos. A fuga é considerada o episódio mais grave da história dos presídios de segurança máxima do país.

MINISTRO

O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, retorna ao Rio Grande do Norte. Ao lado da governadora Fátima bezerra, participará da cerimônia de início das operações da Zurich Airport Brasil no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, localizado em São Gonçalo do Amarante (RN).

FALECIMENTO

A coluna registra, com pesar, o falecimento do médico Lauro Bezerra, aos 90 anos de idade. Lauro Bezerra é irmão do ex-senador e ex-ministro Fernando Bezerra e do falecido Aluísio bezerra, ex-deputado federal. Ele um mandato de deputado estadual nos anos 1990 e foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

LIBERAÇÃO

Em final de mandato, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, reclama da falta de apoio da bancada federal para a liberação de recursos destinados à prefeitura de Natal. Decidiu procurar diretamente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na tentativa de viabilizar mais investimentos para a capital do estado.

CRISE

Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia e da Faixa de Gaza por Israel, o noticiário internacional volta a ser movimentado com a acusação de que Vladimir Putin é o responsável pela morte, assassinato, do seu opositor Alexei Nalvany, que se encontrava preso há cerca de três anos.