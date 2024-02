FUGA

Mossoró voltou a ocupar o noticiário nacional. Ontem, o motivo foi a fuga na Penitenciária Federal de Mossoró, a primeira a ser registrada no sistema de prisões federais, “regime de execução penal concebido com a finalidade de combater o crime organizado, isolando as lideranças criminosas e os presos de alta periculosidade”. Desde sua criação, foi a primeira fuga registrada.

APURAÇÃO

Depois da fuga, o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, foi enviado à cidade de Mossoró, sendo iniciado um inquérito para apurar as circunstâncias da fuga dos detentos, com apoio da Polícia Federal na apuração do caso. O presídio é um dos 5 de segurança máxima do Brasil e foi a 1ª ocorrência do tipo em uma penitenciária federal na história do país.

CONVOCAÇÃO

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que assumiu o cargo há poucos dias, em substituição a Flávio Dino, deve ser convocado pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, deputado Ubiratan Sanderson (PL-RN), para explicar no Congresso a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, unidade de segurança máxima no RN.

RIVALDO

O professor Rivaldo Fernandes, (PV), foi nomeado Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Rio Grande do Norte. Rivaldo já foi secretário de meio ambiente de Ceará Mirim, é auditor ambiental e possui mestrado em geografia pela UFRN. Agradeceu sua indicação à deputada federal Natália Bonavides.

EXPLORAÇÃO

Político não pode gostar de carnaval. Todos os que participaram de desfiles em escolas de samba ou dançaram nas festas em suas cidades foram acusados de aproveitamento da festa para a conquista de votos. A grande maioria, inclusive, já participava do carnaval bem antes de ingressarem na vida pública, sejam do Nordeste ou do Rio de Janeiro.

TIBAU

O Carnaval, em Tibau, superou todas as expectativas, com milhares de foliões, mossoroenses em sua grade maioria, acompanhando os trios elétricos pelas ruas da cidade. Realmente, é um carnaval que veio para ficar e o reinado da folia deixa de ser preocupação para os veranistas e moradores em cidades vizinhas.

PESQUISA

As últimas pesquisas eleitorais, em diferentes Institutos, mostram que o país continua rachado ao meio, divido entre Lula e Bolsonaro. O Paraná pesquisas ouviu brasileiros de todos os Estados e Distrito Federal, mostrando que, se a eleição fosse hoje, seria decidida em segundo turno e que os dois principais adversários estariam tecnicamente empatados.

SEXUALIDADE

Pesquisa divulgada pelo Instituto Francês de Pesquisas de Opinião (IFOP) revela que, em 50 anos, homens e mulheres franceses nunca fizeram tão pouco sexo como atualmente. As gerações dos anos 70 e 80 foram as da liberação sexual. Questões psicológicas, de consumo, hormonais e até de poluição ambiental podem estar afetando o desempenho.

REPUTAÇÃO

A pesquisa, realizada para a marca de sex toys sueca Lelo, coloca em questão a reputação do “amante francês”, mostrando uma queda histórica na atividade sexual no país. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o estudo mostra que 25% dos franceses – que já tinham experiência sexual anterior – não tiveram relações sexuais durante os últimos 12 meses, contra 10% em 2006.

ABIN

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, deverá prestar nesta semana um depoimento à Polícia Federal sobre as suspeitas de que faria parte do “núcleo político” do uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a “Abin paralela”, estrutura de inteligência montada na agência durante o governo Bolsonaro. O depoimento será na sede da PF no Rio de Janeiro,