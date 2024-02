ACOMODAÇÕES

Para quem se surpreende com as declarações de José Dirceu sobre a necessidade de mudança de comportamento do PT deve lembrar que, na política local, o senador José Agripino vetou a aliada, então governadora Rosalba Ciarlini, para apoiar o MDB e, agora, deixa Getúlio Rego e faz aliança com a prefeita Marianna Almeida, de Pau dos Ferros.

PAZ PÚBLICA

Esse estilo de comportamento atualizado vem de antes. Em 1988, Tarcísio Maia e Aluísio Alves celebraram um grande movimento político que foi chamado de Paz Pública. Garantiu a eleição de Jessé Freire para o Senado e trouxe prejuízo eleitoral futuro para o MDB. Entretanto, foi um movimento válido para evitar a eleição de outros adversários.

DENGUE

A Secretaria Estadual da Saúde, em bora hora, decidiu inaugurar uma sala para acompanhar a situação da dengue no Rio Grande do Norte. A Organização Mundial da Saúde está alertando que o surto da moléstia é global e a saúde estadual se prepara para enfrentar o problema que poderá surgir muito em breve.

ESTRADAS

O Rio Grande do Norte possui apenas 20,7% das rodovias em condições boas ou ótimas, segundo a CNT. O levantamento da confederação avalia todas as condições das rodovias por amostragem, apontando condições de pavimento, sinalização, geometria, entre outros fatores. Apenas um trecho de 30km entre Macaíba e Parnamirim é avaliado como “Ótimo”.

CANDIDATURAS

Em Assú, onde a última eleição foi decidida por uma maioria de apenas 5 votos, o próximo pleito deverá repetir essa bipolaridade, com o candidato do prefeito Gustavo Soares, enfrentado Dr. Luiz Eduardo enfrentando a atual vice-prefeita Fabielle de Azevedo Bezerra que terá como vice Vanesssa Lopes, esposa do ex-prefeito, Dr. Ivan Júnior.

ESPIONAGEM

A reunião ministerial convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em julho de 2022, onde o general Augusto Heleno falou em infiltrar agentes da Abin na campanha de adversários tem potencial de levar o ex-chefe do GSI e integrantes do antigo governo à cadeia por mais de dez anos.

DESERTIFICAÇÃO

Os efeitos das mudanças climáticas atingirão severamente a Caatinga nas próximas décadas. Estudos apontam que esse ecossistema deverá se tornar ainda mais quente e seco: a continuarem alterações nos padrões da temperatura e no clima, projeta-se para 2060 perda de espécies vegetais e animais em pelo menos 90% do território desse ecossistema.

OPINIÃO

A informação é da jurista Jacqueline Valles, conselheira do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. É que quatro crimes teriam sido cometidos, com penas que, somadas, chegam a 12 anos de prisão “O crime mais grave em investigação é o de organização criminosa para fins de espionagem, que prevê de 3 a 8 anos”, comenta ela, que é mestre em direito penal.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Projeto de Lei 4719/23 estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento de inteligência artificial. Uma das medidas destina ao setor 0,5% do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) que financia projetos em tecnologias e segurança da informação. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

EXPOSIÇÃO

A Câmara exibe até 29 de março a exposição “8 de Janeiro na Câmara dos Deputados”. Instalada no Salão Verde e organizada pelo Centro Cultural e pela Diretoria Executiva de Comunicação e Mídias Digitais (Direx) a amostra reúne fotografias que documentam os danos causados durante a invasão de janeiro de 2023.