OPERAÇÃO

Seguidores de Jair Bolsonaro foram surpreendidos, na manhã de hoje, com operação da Polícia Federal atingindo 16 militares das Forças Armadas que teriam tentado golpe para manter o ex-presidente no poder. Os militares atuaram em duas frentes, “na produção, divulgação e amplificação” de notícias falsas sobre as eleições de 2022.

PASSAPORTE

O ministro Alexandre Moraes também determinou que agentes da Polícia Federal recolhessem os passaportes de Bolsonaro, que está proibido de manter contato com outros investigados. Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, foi preso, suspeito de ter apresentado ao presidente a minuta de golpe que foi apreendida com o ex-ministro, Anderson Torres.

CÂMARA

Quem conversa com os atuais vereadores de Mossoró, é fácil detectar a preocupação existente com a diminuição de duas vagas, a partir da próxima legislatura. A própria reeleição tem sido um jogo de xadrez, com os edis acompanhando o interesse do prefeito Allyson Bezerra em eleger 14 a 15 dos futuros 21 representantes no legislativo municipal.

PROJEÇÃO

O prefeito Allyson, além da reeleição, precisa mostrar força política e alcançar projeção estadual para dar continuidade ao projeto político de disputar o governo do estado. Até o momento, esse movimento está restrito ao lançamento do seu nome, anunciado pelo ex-senador José Agripino e ao apoio de alguns parlamentares com mandatos federais.

PSDB

O deputado estadual Ezequiel Ferreira resistiu à ameaça de perder o comando do PSDB no Rio Grande do Norte, que chegou a ser oferecido ao deputado federal Robinson Faria. Valeu a amizade construída por Ezequiel ao longo dos anos com os dirigentes nacionais situados em Brasília. Continuará presidente a legenda tucana em terra potiguar.

MAU EXEMPLO

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com tanto serviço prestado ao país, está sendo palco de episódios reprováveis que precisam ser reprimidos com vigor. Primeiro um professor assediava sexualmente alunos e funcionários. Depois, professores foram presos por dispensarem maus tratos aos filhos menores.

PETROBRAS

A presença de Jean Paul Prates na presidência da Petrobras tem facilitado a transferência de mais recursos para o Rio Grande do Norte. Ontem, ele anunciou a aplicação de R$ 90 milhões para utilização na pesquisa de hidrogênio sustentável que será instalado no município de Alto do Rodrigues.

RISCO

Acendeu a luz amarela no gabinete da governadora Fátima Bezerra. Para receber novos repasses do crédito do Programa de Equilíbrio Fiscal, o limite de gastos com pessoal terá que ficar, no máximo, em 54,01%. Hoje, entretanto, esse limite está ultrapassado, registrando 56,94%, o que pode ser motivo para suspensão do programa.

FISCALIZAÇÃO

Os critérios definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional são rígidos e o descumprimento pode resultar na descontinuação do programa, o que seria péssimo para o Estado, que já recebeu a 1ª parcela desse empréstimo, no valor de R$ 421 milhões, que serão aplicados prioritariamente na recuperação de estradas estaduais que se estão em péssimas condições.

DIRCEU

Do alto de sua experiência política, o ex-ministro José Dirceu defende que o partido dos trabalhadores e outros partidos de esquerda reflitam sobre seus propósitos ou perderão espaços importantes na política nacional. Ou fazem isso, ou serão derrotados pelas forças da direita. Nós não aguentamos esse tranco, disse.