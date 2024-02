ROSALBA

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini tem conseguido manter a expectativa em relação a uma possível candidatura à prefeitura de Mossoró. Surpreendida com uma derrota em 2020, quando disputava pela quarta vez o cargo de prefeita da cidade. Rosalba quer testar sua popularidade, enfrentando exatamente o responsável pelo seu insucesso no último pleito.

ESTRUTURA

Rosalba, a exemplo do que ocorre com os demais possíveis pretendentes ao cargo preocupa-se com a estrutura administrativa do prefeito Allyson Bezerra, que assumiu o cargo com os cofres abastecidos e, além dessa herança, fez novos empréstimos jutos à Caixa Econômica Federal, possibilitando a execução de obras que serão entregues durante o ano eleitoral.

VICE

Em Mossoró, ninguém conversa sobre a indicação do candidato a vice-prefeito na chapa de Allyson Bezerra, candidato à reeleição. Em Natal, entretanto, alguém falou na possibilidade dessa indicação ser da senadora Zenaide Bezerra, que tem estado repetidamente em Mossoró e sempre anunciando a liberação de novas verbas federais para a prefeitura municipal.

PT

Falou-se que Rosalba poderia receber o apoio da governadora Fátima Bezerra, mas isso não parece ser viável, pois o PT não costuma apoiar candidaturas de outros partidos. Além do mais, a deputada Isolda Dantas, filiada ao partido dos trabalhadores, tem seu nome anunciado pelos militantes partidários como a candidata natural ao cargo.

LULA

O presidente Lula, caso venha ao Rio Grande do Norte, será para participar de comícios em Natal, em defesa da candidatura da deputada Natália Bonavides a prefeito da capital e, vindo à Mossoró, em apoio ao nome que for lançado pelo partido dos trabalhadores. Não há chance de apoio ao nome de Rosalba Ciarlini, em detrimento do candidato do PT.

SARGENTO GONÇALVES

O deputado federal Sargento Gonçalves (PL) voltou a criticar o senador Rogério Marinho, pelo apoio à pré-candidatura do deputado federal Paulinho Freire à prefeitura de Natal. Reafirmou que não apoiará Paulinho pelo fato de ele não se enquadrar na política ideológica do ex-presidente Jair Bolsonaro.

GIRÃO

O deputado federal General Girão é outro que discorda do senador Rogério Marinho, mas tem sido mais comedido em suas declarações. Reafirma seu desejo em disputar a prefeitura de Natal em 2024, mas admite a possiblidade de apoiar a candidatura de Paulinho Freire caso não consiga viabilizar a própria candidatura pelo partido liberal.

ROBINSON

O deputado federal Robinson Faria é o terceiro parlamentar do PL que pretende mudar de legenda. Nada a ver com o apoio ao deputado Paulinho Freire a prefeito de Natal. Robinson prefere estar filiado a um partido que não seja oposição intransigente ao presidente Lula, possivelmente ao PSDB e que tem o deputado Ezequiel Ferreira na presidência estadual.

ANISTIA

Em recente entrevista à TV Cultura, o senador Rogério Marinho voltou a recomendar ao governo anistia aos participantes dos atos de 8 de janeiros, considerados tentativa de golpe pelo procurador-geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal, ideia que não é bem aceita pelos situacionistas.

MILITARES

Entrará hoje, na pauta do Senado, a Proposta de Emenda à constituição que obriga integrantes das Forças Armadas a passarem para a reserva caso queiram ser candidatos em disputa eleitorais. A proposta prevê o aumento de 25 anos no tempo de serviço exigido para que militares possam concorrer em eleições sem perder a remuneração.