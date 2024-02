ESTRADAS

A governadora Fátima Bezerra confirma que as estradas estaduais começarão a ser reconstruídas ainda no primeiro semestre de 2024. Os investimentos serão de R$ 427 milhões e os editais de recuperação serão publicados a partir deste mês. Os recursos são da primeira parcela do empréstimo obtido no Programa de Equilíbrio Fiscal.

SEGURANÇA

Em sua mensagem, a governadora Fátima assegura que a população pode ficar confiante, pois sua administração continuará tratando a Segurança com a atenção e prioridade que ela merece. “Tenho clareza que a segurança é fundamental para garantir a paz, a tranquilidade do nosso povo e a promoção do desenvolvimento econômico”.

REAJUSTE

A Prefeitura Municipal de Mossoró enviou ontem à Câmara Municipal projeto de Lei Complementar que concede reajuste salarial de 3,62% para os professores da Rede Municipal de Ensino. Com este projeto, a atual gestão consolidará aumento salarial de 37,29% para o magistério em 4 anos. O último reajuste implementado pela gestão ocorreu em novembro de 2023.

ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho o entrevistado na noite de ontem no programa Roda Viva, da TV Cultura. Essa será a terceira vez que o parlamentar participará do programa, onde jornalistas de diferentes veículos, tendo à frente a jornalista Vera Magalhães, submetem o entrevistado a uma verdadeira sabatina.

ORÇAMENTO

Em seu discurso de abertura dos trabalhos legislativos para 2024, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que “o Orçamento é de todas e todos brasileiros”. Defendeu o direito de o Congresso emendar o Orçamento Geral da União e criticou os vetos do presidente Lula às emendas de bancada.

REELEIÇÃO

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é o presidente do Congresso, reafirmou que colocará em discussão preceitos que norteiem a justiça eleitoral como tempo de mandato de ministros dos Tribunais Superiores e temas como reeleição, coincidência e prazos de mandatos e formas de financiamento das campanhas eleitorais.

REDES

Começou a guerra contra as redes sociais que têm prejudicado os jovens do mundo inteiro. O governo de São Paulo anunciou que, a partir desta segunda (5), o acesso a diversos aplicativos e plataformas de streaming será bloqueado nas escolas estaduais, tanto no ambiente pedagógico quanto no administrativo, ou seja, para alunos e funcionários.

DESPRESTIGIO

O vice-presidente Geraldo Alckmin é praticamente carta fora do baralho para uma disputa presidencial em 2026. Alkmin, que também é ministro da Indústria e Comércio não é visto por aliados de Lula como um nome que agregue ao atual presidente da República nas próximas eleições gerais. Em 2026, sua presença na chapa presidencial não pode ser dada como certa.

REINTEGRAÇÃO

A Justiça Estadual determinou a reintegração de posse do terreno do antigo Diário de Natal/Poti, localizado na avenida Deodoro da Fonseca, em Petrópolis, zona Leste de Natal. Por outro lado, na decisão, juiz da 20ª Vara Cível da Comarca de Natal, Luis Felipe Lück Marroquim, deu um prazo de 15 dias para que os invasores/ocupantes deixem o terreno.

CÂNCER

O rei Ch06arles III, de 75 anos, procurou o hospital para submeter-se a cirurgia de próstata e saiu com diagnóstico de câncer em outra localização. Segundo o comunicado, o monarca já deu início a um cronograma de tratamento contra a doença, e, por isso, adiou compromissos reais em eventos públicos. Continuará, no entanto, com “os negócios do Estado e documentação oficial”.