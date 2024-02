CANDIDATURAS

O quadro sucessório municipal vai se definindo em ermos de apoios de lideranças estaduais. A governadora Fátima defende o nome da deputada estadual Isolda Dantas; a senadora Zenaide e o ex-senador José Agripino apoiam a reeleição de Allyson e o vice-governador Walter Alves entregou o MDB local ao vice-prefeito Fernandinho das padarias.

MDB

O vice-governador Walter Alves esteve em Mossoró participando da filiação do vice-prefeito Fernandinho das Padarias ao MDB. Fernandinho também assume a presidência do diretório local do partido, sendo acompanhado pelo vereador Isaac da Casca, ex-presidente da sigla. Ao que tudo indica, o MDB apoiará o candidato da governadora Fátima, em Mossoró.

PSB

Com a saída do vereador Pablo Aires da presidência do diretório municipal do PSB em Mossoró, alguns políticos se movimentam para conquistar essa posição. O ex-deputado Rafael Motta, presidente do diretório estadual, tem conversado e anunciará sua decisão sobre o assunto antes do período das convenções.

CÂMARA

O vereador Lawrence Amorim confirma para o dia 20 de fevereiro, às 9 horas, a abertura oficial do ano legislativo de 2024. Nessa primeira sessão, o prefeito Allyson Bezerra comparecerá para fazer a leitura de sua mensagem anual ao Poder Legislativo. Por se um ano eleitoral, será maior o interesse da população em relação à mensagem do prefeito Allyson.

ANO LEGISLATIVO

Congresso Nacional e Assembleias Legislativas iniciam suas atividades para 2024 na próxima segunda-feira, após o recesso parlamentar de final de ano. Em Natal, a governadora Fátima Bezerra fará sua leitura anual e, em Brasília, o presidente Lula da Silva apresentará sua mensagem anual ao Congresso Nacional

REELEIÇÃO

O vereador Lawrence Amorim, que chegou a ser cogitado para ser candidato a vice-prefeito de Allyson e, até mesmo, candidato a prefeito, deverá disputar a reeleição para o cargo. Como em 2025, será iniciada uma nova legislatura, poderá disputar novamente a presidência da Casa, mantendo sua posição de destaque no legislativo municipal.

VICE

O prefeito Allyson Bezerra desconversa quando alguém tenta conversar sobre seu candidato a vice-prefeito. Contudo, a mídia política está apostando em três nomes mais cotados, Thiago Marques, o mais cotado, Kadson Eduardo, atual secretário de administração e Almir Mariano, secretário de programas e projetos.

APOIO

O presidente Lula tem se mostrado um governante solidário com a governadora Fátima Bezerra. Além da transferência de recursos financeiros, seus ministros estão sempre visitando o Rio Grande do Norte, mostrando que a governadora Fátima Bezerra também recebe apoio político administrativo.

AGRICULTURA

Ontem, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) Paulo Teixeira esteve em Apodi, atendendo convite da governadora Fátima, para inauguração do Centro de Testagem de Máquinas Agrícolas, uma parceria Brasil-China, iniciando um processo de mecanização da agricultura familiar no Brasil.

PARTICIPAÇÃO

A agricultura familiar é responsável, hoje, por mais de 70% dos alimentos consumidos no Brasil, sendo que a agricultura familiar do Nordeste contribui com mais de 50% dessa produção. Para o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao “Nossas cooperações estão se expandindo, abrangendo comércio, investimento e também se estendendo para a área social.

MAISA

O ministro Paulo Teixeira permaneceu em Mossoró e, hoje, ao lado da governadora Fátima Bezerra, visitará o Projeto de Assentamento Maisa. Na Agrovila Pomar verificará os resultados da produtividade agrícola dos assentamentos da região. Após a visita, o ministro concederá entrevista coletiva à imprensa.

ZENAIDE

A senadora Zenaide Maia voltou à Mossoró para acompanhar o prefeito Allyson em visita a obras em andamento e que contaram com emendas parlamentares de sua autoria, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do conjunto Nova Mossoró, Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Caps) no Abolição 2. e obras do Caps adulto no bairro Nova Betânia e CAPS AD, no mesmo bairro.