FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra compareceu à cerimônia de posse do novo ministro da Justiça Ricardo Lewandoski, em Brasília. O agora ex-ministro Flávio Dino, durante sua gestão, apoiou o governo do RN que no país foi o estado que mais reduziu o número de crimes contra a vida.

APOIO

O prefeito Álvaro Dias perdeu a condução da sucessão municipal em Natal, que fugiu do seu controle. Terá que apoiar uma das candidaturas já apresentadas, como as do deputado Paulinho Freire e a do ex-prefeito Carlos Eduardo, para não assistir a uma vitória antecipada da deputada Natália Bonavides.

DISCURSO

Na acomodação das posições, tanto o deputado Paulinho como Carlos Eduardo tentam apresentar discursos mais afinadas com os eleitores da direita. O primeiro, embora tenha apoiado o governo Lula em 60% das votações diz ser direita e o segundo afirma que nunca defendeu ideias da esquerda.

SENADO

Em Natal, há quem acredite que a decisão da eleição de prefeito irá para o segundo turno e que os dois concorrentes serão Paulinho e Carlos Eduardo. O interesse da deputada Natália é disputar essa eleição para se credenciar para a disputa pelo Senado, em 2026, quando haverá escolha de dois senadores.

DIFICULDADES

Não está sendo fácil para o senador Rogério Marinho acomodar seus dois correligionários, deputados General Girão e Sargento Gonçalves que discordaram do apoio do partido à candidatura de Paulinho Freire. Em entrevista, o deputado Gonçalves chegou a admitir a possibilidade de mudar de legenda.

ANISTIA

Indiferente à insatisfação dos dois correligionários, Girão e Gonçalves, o senador Rogério Marinho destaca, em suas redes sociais, a proposta aos presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para que proponham ao governo federal processo de anistia para ajudar a pacificar o país.

DINO

Flávio Dino reassume sua cadeira no Senado, onde permanecerá até o dia 22 de fevereiro, data em que será empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal, onde apresentará cinco projetos de lei, um deles visando impedir acampamentos nos quarteis militares.

PETROBRAS

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, tem enfrentado oposição ininterrupta de setores do governo Lula. No momento, é criticado por expandir a empresa na produção de energias renováveis, sem abrir mão da produção do petróleo, a exemplo do que vêm fazendo os países da Arábia Saudita.

TRIBUNAIS

O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral reiniciaram, ontem, suas atividades para 2024, com as presenças do presidente da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. Aguarda-se com expectativa com será o relacionamento com os demais Poderes.

ENTENDIMENTO

Na sessão de abertura do STF, chamou atenção o bom relacionamento entre o presidente Lula e o ministro Kássio Nunes Marques, um dos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o Tribunal. “Precisamos conversar”, disse um. Também estou interessado nesse diálogo, respondeu o outro.

PRESIDÊNCIA

O ministro Nunes Marques estaria preparando caminho para as eleições de 2026, quando estará presidindo o pleito eleitoral, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, já consegue um bom diálogo com o ministro Alexandre Moraes, atual presidente do TSE. É o respeito ao cargo que ocupa.

PAUTA

O STF divulgou a pauta para 2024, onde estão incluídos o casamento de pessoas com mais de 70 anos, revisão da vida toda, uberização, liberdade religiosa, poder de investigação do Ministério Público, acesso a celulares e extensa pauta ambiental.