CONSÓRCIO

Ao assumir a presidência do Consórcio Nordeste, na presença de todos os governadores dos estados da Região e do ministro do Desenvolvimento, a governadora Fátima Bezerra anunciou a priorização de ações relacionadas às mudanças climáticas e acompanhame4nto das obras do Novo PAC.

SEGURANÇA

Os secretários de segurança pública dos Estados da região Nordeste estiveram reunidos em uma Câmara temática na manhã de ontem, quarta-feira (31), com a participação da governadora Fátima Bezerra. A governadora Fátima e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, pontuaram questões fundamentais para a área nos próximos anos.

MINISTRO

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, visitará Mossoró no próximo sábado para realização de atividade na comunidade rural de Maisa. A governadora Fátima Bezerra acompanhará o ministro nessa viagem às agrovilas, participando de entrevista coletiva com a imprensa local.

ALUÍSIO

Amigos e correligionários do ex-governador Aluísio Alves lembraram, ontem, sua posse como governador do Rio Grande do Norte em 31 de janeiro de 1961. Aluísio chegou ao posto de governador ao vencer as eleições com 121.076 votos para exercer o mandato entre 1961 e 1966.

ÁLVARO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, poderá apresentar candidato próprio à sucessão. Contudo, vai deixando claro que poderá apoiar o deputado Paulinho Freire ou o ex-prefeito Carlos Eduardo, ainda no primeiro turno, caso essa composição seja necessária para derrotar a candidata do PT ao cargo, deputada Natália Bonavides.

VICE

Em Mossoró, o prefeito Allyson reafirma não ter pressa em anunciar o nome do seu candidato a vice-prefeito. De nada adiantarão as pressões existentes em relação a outros grupos políticos ou de representantes do empresariado local. Tudo será definido no momento oportuno.

ÁGUA

O problema de abastecimento d´água em Mossoró continua representando problema sério para os usuários. Ontem, representantes da Prefeitura local se reuniram com dirigentes da CAERN buscando soluções para essa problemática. O presidente da estatal, Roberto Sérgio Linhares, esteve foi recebido pelo prefeito Allyson.

JOVENS

A Prefeitura de Mossoró realizará nesta quinta-feira (1º), a formatura da primeira turma do programa “Jovem do Futuro”. O evento será destinado aos mil jovens que participaram da 1ª edição do programa que receberão os certificados de conclusão dos cursos.