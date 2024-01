MUDANÇAS

Observadores da cena política mossoroense acreditam na possibilidade de entendimento do prefeito Allyson Bezerra com antigos adversários de 2020. Alguns sinais mostram essa possibilidade, embora as definições não devam ser anunciadas de imediato. É a campanha de 2024 em andamento.

POSIÇÃO

Em Natal, o deputado Paulinho Freire, que disputará a prefeitura da capital, declara ser representante de centro-direita, procurando ampliar o leque de apoios para o seu nome. E diz que a deputada Natália Bonavides e o ex-prefeito Carlos Eduardo são os candidatos da esquerda.

VAGA

A importância do apoio do prefeito Álvaro Dias tem sido ressaltada no aspecto de dois importantes candidatos a prefeito, Paulinho Freire e Carlos Eduardo estarem com as vagas de vice-prefeito em aberto. Os dois sonham com a possibilidade de apoio do prefeito Álvaro, que indicaria esse candidato.

SUPLENTE

O suplente do senador Rogério Marinho, empresário Flávio Azevedo, assumirá o mandato por quatro meses, tempo em que o titular estará dedicado à sucessão nos municípios. Ao mesmo tempo, Rogério pode estar iniciando sua campanha para disputar o governo do estado em 2026.

SOLIDARIEDADE

A deputada federal Natália Bonavides foi a única da bancada do RN a manifestar sua solidariedade diante da invasão do terreno da Avenida Deodoro, em Natal. Mesmo que esteja certa, essa atitude será explorada como apoio à invasão de propriedade privada pelo marketing eleitoral adversário.

INVESTIGAÇÃO

Na condição de investigado, o deputado federal e general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, foi convocado para depor na Polícia Federal sobre as suspeitas da existência de uma “Abin paralela” nos últimos anos. O cerco se aproxima do ex-presidente Jair Bolsonaro.

FILHO

O ex-presidente Bolsonaro passou a defender o filho, vereador Carlos Bolsonaro, pressionado pela Polícia Federal, considerando o caso da Abin Paralela como uma “perseguição claríssima” contra ele e os filhos. Os demais acusados que se expliquem, pois não haverá como englobar todos eles em na defesa bolsonarista.

DEPOIMENTO

O ex-presidente ficou incomodado com o filho Carlos Bolsonaro tendo que depor na Polícia Federal, no Rio de Janeiro, onde teve de esperar cerca de 45 minutos para ser atendido, após críticas ao comando da instituição. Era o tipo de coisa que não estava acostumado durante o mandato presidencial do seu pai.

SUBORDINAÇÃO

A Abin (Agência Brasileira de Inteligência) era subordinada ao general Heleno durante o governo Bolsonaro. O presidente Lula (PT) transferiu a estrutura da Agência do GSI para a Casa Civil no ano passado. O ex-presidente Bolsonaro nega a existência da Abin Paralela, mas está preocupado com a possibilidade de prisão de um filho.

MORO

O desembargador Luciano Falavinha, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, liberou nesta terça-feira (30) para julgamento o processo que pode levar à cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR). Com isso, a data do julgamento poderá ser marcada pelo tribunal, conforme a decisão assinada pelo magistrado.