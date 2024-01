EMENDAS

A nova política de liberação de emendas já se faz sentir nos estados menores, como é o caso do Rio Grande do Norte. Em 2023, as emendas parlamentares somaram R$ 19,2 bilhões, ou seja, 27% do total de R$ 70.7 bilhões investidos pelo governo federal, representando R$ 1 de cada R$ 4 investidos.

CANDIDATURAS

O prefeito Allyson Bezerra trabalha pessoalmente na composição das nominatas de partidos que apoiarão a sua reeleição. Distribuídos entre o PSD, União Brasil e Solidariedade, não esconde o projeto de eleger 14 dos 21 vereadores para a legislatura de 2025. É um projeto plenamente viável.

PSB

Com a saída do vereador Pablo Aires do PSB, a sigla deverá ser entregue a Wilson Fernandes Júnior, assessor especial do prefeito Allyson Bezerra. Wilson, ex-diretor da 1ª Ciretran, está lotado no gabinete do prefeito de Mossoró, o que mostra sua aproximação com o ex-deputado Rafael Motta.

INVASÃO

A invasão do Movimento de Luta nos Bairros, Vila e Favelas (MLB) ao antigo prédio do Diário de Natal, levou vários pré-candidatos a prefeito de Natal a emitirem opiniões radicalmente contrárias, desde a deputada Natália Bonavides, do PT ao ex-prefeito Carlos Eduardo, repudiando a atitude e defendendo o respeito à legalidade.

PRATICIDADE

O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, decidiu não perder tempo com os correligionários e deputados federais General Girão e sargento Gonçalves que sonhavam com a prefeitura de Natal. Bateu o martelo e avisou que o partido que dirige no estado, o PL, apoiará a candidatura de Paulinho Freire ao cargo.

JUSTIFICATIVA

O senador Rogério Marinho tem a missão de defender o bolsonarismo no Rio Grande do Norte. Sabe que as candidaturas de Girão e Gonçalves não têm a mínima chance de emplacar um segundo turno. Nesse caso, o melhor a ser feito é tentar eleger um candidato de direita, como é o caso de Paulinho.

POSSE

Está confirmado para o dia 17 de fevereiro a posse do novo bispo de Mossoró, Dom Francisco de Sales. O convite para a posse está sendo feito por Dom Mariano Manzana que foi jubilado ao completar 75 anos de vida. Dom Francisco será o sétimo bispo da diocese de Mossoró, sendo o primeiro da ordem Carmelita.

BARAÚNA

A prefeita de Baraúna, Divanize Oliveira, recebeu dois importantes reconhecimentos pelo trabalho desenvolvido no município: a primeira, como a Personalidade Política e a segunda, a Mulher Destaque do ano de 2023, na segunda edição do Prêmio Destaques do Ano, promovido pela empresa RS Studio.

CORPORATIVISMO

Os cirurgiões-dentistas lutam pela obrigatoriedade da presença de seus representantes nos hospitais de todo país. Depois da conquista dos enfermeiros por salários mais elevados, os hospitais terão que se preocupar com o pagamento desses profissionais, que prestarão serviço em escalas de plantão.

BOLSONARO

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão para avançar na investigação sobre a atuação da chamada “Abin Paralela” no governo de Jair Bolsonaro. Um dos alvos é Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente. Na nova ação, a PF investiga pessoas que foram destinatárias das informações produzidas de forma ilegal pela Abin.

ESPIONAGEM

Os investigadores afirmam que oficiais da Abin e policiais federais lotados na agência monitoraram os passos de adversários políticos de Bolsonaro e produziram relatórios de informações “por meio de ações clandestinas” sem “qualquer controle judicial ou do Ministério Público”. Além de Carlos, serão investigados Flávio e Jair Renan.