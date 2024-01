ROSALBA

Pode não ser intencional, mas a ex-prefeita Rosalba Ciarlini tem conseguido manter uma cortina de mistério em relação a sua candidatura a prefeito de Mossoró. Mal sucedida no último pleito, quando foi derrotada pelo atual prefeito Allyson Bezerra, Rosalba se constitui na força política de maior potencial para as eleições deste ano.

RECEIO

Os oposicionistas mossoroenses fazem uma leitura cuidadosa das pesquisas de opinião púbica que mostram um Allyson bem avaliado administrativamente e do poder econômico da prefeitura de Mossoró, com os cofres abarrotados e inúmeras obras em execução, que serão apresentadas até a véspera das eleições deste ano. É uma verdadeira bala de canhão.

FUTURO

Para os amigos da ex-prefeita Rosalba, seu projeto verdadeiro é disputar uma cadeira de deputado federal, em 2026. Seu grupo político já contou com eleições anteriores de Betinho Rosado e, depois, do seu filho Beto Rosado. No momento, Mossoró não possui nenhum representante na Câmara dos Deputados nem na Assembleia Legislativa e Rosalba estuda essa possibilidade.

RECURSOS

Até mesmo para disputar um cargo de deputado federal, os novos candidatos se preocupam com o poder econômico dos atuais parlamentares, onde um deputado federal poderá transferir até R$ 37 milhões e um senador perto de R$ 70 milhões em emendas individuais ou de bancada, todos impositivas e com liberação até o mês de junho de cada ano.

REAJUSTE

O prefeito Allyson Bezerra não sancionou o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal que reajusta os salários dos prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Com isso, o presidente da Câmara, vereador Lawrence Amorim poderá assumir duas posições, promulgar o projeto e assumir o desgaste pelo ato ou deixar tudo como está.

MUDANÇA

O senador Styvenson Valentim mudou radicalmente seu comportamento político e, com isso, está sendo considerado o queridinho dos prefeitos. De forma silenciosa, tem reunido políticos municipais para prestação de contas, sobretudo em relação às verbas aplicadas pelo seu mandato e vai diagnosticando o que mais interessa aos que atendem seu convite.

AEROPORTO

As Secretarias de Estado da Administração e da Infraestrutura reuniram-se com a Infraero para tratar da cessão de equipamentos e móveis e manter regular o funcionamento das operações no Aeroporto de Mossoró. Desde quando recebeu a outorga do Aeroporto de Mossoró a Infraero vem realizando diversas obras e investimentos no aeroporto, com melhorias em segurança operacional, patrimonial e maior conforto aos passageiros.

DEFICIENTES

O Governo do Estado do RN, por meio da Coordenadoria de Atendimento ao Servidor e ao Cidadão, vai inaugurar em fevereiro a primeira sala do Projeto Central Acolhe, para atendimento exclusivo às crianças com deficiência, em especial as com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Central do Cidadão de Capim Macio, na Zona Sul de Natal, é a primeira unidade a implantar o serviço.

MULHERES

Abertas as inscrições do Processo de Seleção Pública Simplificada visando a contratação temporária de profissionais no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, Modalidade Mulheres Mil. As vagas são destinadas ao cadastro de reserva para os cargos de Professor, Supervisor Local, Orientador Acadêmico Local e Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas Local.

PRAÇA

Iniciadas no dia 15 deste mês, as obras do Centro Comercial e reforma da Praça da Independência estão acontecendo em três turnos de trabalho, com serviços começando às 7h e seguindo até a noite. Com investimento superior a R$ 10,5 milhões, as obras, viabilizadas por meio do programa “Mossoró Realiza”, têm previsão de conclusão de 18 meses.