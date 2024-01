NOTAS DA REDAÇÃO

GOVERNADORA

A governadora Fátima Bezerra, do PT, assumirá a presidência da Assembleia Geral dos Governadores do Nordeste, em solenidade a ser realizada no Centro de Convenções. Em substituição ao governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB.

DIREITA

Considerando que o deputado Paulinho Freire (União) é mais de direita do que de centro, o deputado General Girão terminou por aceitar o apoio do seu partido, o PL e apoiar sua candidatura a prefeito de Natal. Paulinho conseguirá o que o ex-prefeito Carlos Eduardo não está conseguindo que é unir a direita.

VACINAS

VACINA

A coluna alerta para a importância da vacinação, deixada em segundo plano no governo Bolsonaro. No Rio Grande do Sul, foi diagnosticado caso de sarampo em criança de 3 anos, vinda do Paquistão. Em Mossoró, hoje, a prefeitura municipal continua a campanha de vacinação em vários pontos da cidade.

GASTOS DEPUTADOS

Deputados federais do RN gastaram quase R$ 4 milhões em cotas para o exercício da atividade parlamentar em 2023. O parlamentar que mais gastou no período foi o deputado João Maia, com R$ 562 mil. O que gastou menos foi o Sargento Gonçalves, com R$ 286 mil.

GASTOS SENADORES

A senadora Zenaide Maia, irmã do deputado federal João Maia também foi quem mais gastou em 2023 no Senado Federal, utilizando R$ 536.26262, sendo mais de R$ 325 mil em publicidade. O senador Sty-

venson Valentim (Podemos) teve gastos no valor de R$ 456.269,83 e Rogério Marinho R$ 276.247,46.

OITICICA

Finalmente! A barragem de Oiticica será concluída e inaugurada até junho deste ano. A obra será entregue à população da região do Seridó dez anos após o início de sua construção, que ocorreu em 2013, como parte da lista de obras estruturantes da Copa do Mundo em Natal.

POÇO

A Petrobras concluiu a perfuração do poço exploratório de Pitu Oeste, na Bacia Potiguar na Margem Equatorial. A companhia comunicou à ANP que identificou presença de hidrocarboneto, porém ainda inconclusivo quanto à viabilidade econômica. O poço está localizado em águas profundas a 52 km da costa potiguar.

INVESTIGAÇÃO

As estrelas do generalato não estão servindo de proteção ao deputado federal General Augusto Heleno que está sendo investigado como envolvido na Operação Vigilância Aproximada, uma organização criminosa instalada na Agência Brasileira de Inteligência.

PÉ DE MEIA

O programa “Pé de Meia”, do Governo Federal, que se destina a estimular a permanência de alunos no ensino médio. A expectativa é atender cerca de dois milhões e meio de estudantes já em 2024. O programa vai pagar aos alunos de baixa renda R$ 2 mil por ano (R$ 200 na matrícula + 9 parcelas de R$ 200).

