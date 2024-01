IPTU

Para facilitar a vida do contribuinte, a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) explica a possibilidade da retirada do boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sem sair de casa. O documento pode ser encontrado no Portal do Contribuinte, clicando no meu IPTU ano 2024 e informar o sequencial do imóvel, que é o número do cadastro do imóvel na Secretaria da Fazenda

POLARIZAÇÃO

O senador Rogério Marinho venceu a primeira parte da batalha com o lançamento da candidatura do deputado Paulinho Freire a prefeito de Natal. Na sequência da estratégia defendida pela oposição virá a polarização entre o lulismo e o bolsonarismo, que será facilitado com a diminuição do número de candidatos representando a direita política em Natal.

NATÁLIA

A deputada federal Natália Bonavides terá dificuldades em mostrar uma autêntica candidata lulista por conta de sua coerência. Desde que assumiu mandatos eletivos tem procurado mostrar sua identificação com as lutas mais radicais do partido dos trabalhadores, a começar pela parceria com o Movimento dos sem Terra, MST.

RECLAMAÇÃO

Por sua vez, a deputada federal Natália Bonavides (PT) reclama do prefeito Álvaro Dias (Republicanos), que, segundo ela, concentra campanha em “ataques pessoais”, em vez de fornecer respostas eficazes sobre questões estruturais e sociais da capital.

DESAPROVAÇÃO

O Ministério Público Eleitoral pediu a desaprovação da prestação de contas das eleições de 2022 do pré-candidato a prefeito de Natal. E quer ainda a devolução do valor de R$ 540 mil ao Tesouro Nacional, considerando que houve mal uso doe recursos do fundo Especial de Financiamento de Campanha. Entre as inconsistências comprovadas estão gastos com publicidade e marketing não comprovados.

DESGASTE

A CAERN, que foi motivo de elogios na primeira administração da governadora Fátima Bezerra transformou-se em um grande problema neste segundo mandato. Sofrendo com a falta d`água há cerca de 50 dias, moradores dos bairros Nova Betânia, que concentra a classe média de Mossoró e do Aeroporto 1 e 2 foram avisados que continuarão sem água até o início de abril.

LIDERANÇA

Como líder da oposição no Senado, Rogério Marinho esteve no Supremo Tribuna Federal com o objetivo específico de solicitar ao presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso a substituição do ministro Alexandre de Moraes da relatoria do processo relativo aos atos criminosos de 8 de janeiro. Não deverá ser atendido em sua pretensão.

DENGUE

52’ municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue, via SUS, a partir de fevereiro. As cidades compõem 37 regiões de saúde consideradas endêmicas para a doença. Mossoró está incluída nessa relação, ao lado de outros 18 municípios potiguares.

JUSTIÇA

A Justiça do Brasil é considerada a mais cara do mundo. A informação é de órgãos do governo, após comparação aos gastos públicos com o judiciário em 53 países. O que chama atenção é que, do dinheiro destinado ao Judiciário brasileiro, 84% vão direto para o pagamento de salários e aposentadorias.