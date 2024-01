FUNDO ELEITORAL

29 siglas recebem recursos oficiais do fundo eleitoral. Os recursos são gerenciados pelos dirigentes partidários que, geralmente, beneficiam aliados que consideram mais importantes. O PL e o PT são os mais beneficiados, com cerca de 863 e 604 milhões de reais.

PARTIDOS

Depois de PL e PT, terão maior parcela no fundo eleitoral são o União Brasil, R$ 517.214.850,28, PSD R$ 427.063.073,79 e MDB R$ 410.413.183,37, o que praticamente garante a reeleição dos filiados a esses partidos. O Executivo não tem como evitar essa excrescência e, muito menos, o eleitor.

PARLAMENTARES

Além dos Fundos Eleitoral e Partidário, deputados e senadores ainda estarão alimentando suas bases com as emendas individuais e de bancadas. No Rio Grande do Norte, cada senador poderá destinar emendas no valor de R$69,6 milhões e cada deputado federal, R$ 37,8 milhões.

REELEIÇÕES

Esses valores deverão ser reajustados anualmente, fortalecendo os deputados federais em suas candidaturas à reeleição e os dois senadores, Styvenson Valentim e Zenaide Maia, que deverão tentar renovar os seus mandatos em 2026. É motivo suficiente para desestimular novos candidatos a esses cargos.

OPOSIÇÃO

Fernandinho das Padarias, que também é vice-prefeito de Mossoró, mobilizou a oposição ao prefeito Allyson e conseguiu que lideranças que continuam adormecidas se deslocassem até sua casa, na praia do Tibau. Houve algumas ausências, mas o resultado pode ser considerado positivo.

GIRÃO

O deputado federal General Girão (PL) não criará dificuldades para o seu partido por conta da decisão em apoiar a candidatura de Paulinho Freire a prefeito de Natal. para a disputa. Não apenas retira sua candidatura a prefeito de Natal, como se integrará à luta pela eleição de Paulinho.

BISPO

Dom Francisco de Sales, nomeado bispo de Mossoró pelo papa Francisco, esteve hoje, pela manhã, reunido com representantes da Cúria Diocesana local. O assunto principal foi a condução da sua posse canônica, no dia 17 de fevereiro, às 17h, no adro da Catedral de Santa Luzia

HOMICÍDIOS

O balanço anual das ações feitas em combate aos crimes de homicídio praticados no estado do RN revela prisões de 133 suspeitos de crimes contra a vida, resultando em um aumento de 189.13. Hoje, no Rio Grande do Norte são 14 delegacias da DHPP, sendo 13 na Grande Natal e uma em Mossoró.

GASOLINA

Algumas curiosidades sobre a diferença de preço dos combustíveis na Paraíba e no RN. Lá, a gasolina está custando 4,96 o litro. Aqui, está na faixa dos 5,78. A Assembleia de lá aumentou o ICMS em 2024 para 20%. O nosso legislativo diminuiu para 18%. Onde está o erro?

FACÇÕES

Para o juiz de Execuções Penais, Henrique Baltazar, o crescimento de grupos organizados, facções, são consequência da falta de ação efetiva de investigações policiais. “O combate ao crime organizado só vai acontecer quando a Polícia Civil, efetivamente, trabalhar”, afirmou.