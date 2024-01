REUNIÃO

O vice-prefeito Fernandinho das Padarias mostrou prestígio ao reunir lideranças oposicionistas na praia do Tibau. Dos pré-candidatos a prefeito, foi registrada a ausência da ex-prefeita Rosalba Ciarlini que, nos últimos tempos, tem sido apresentada como capaz de unir a oposição mossoroense.

TONY

O vereador Cabo Tony evitou ser fotografado ao lado da deputada Isolda Dantas, ele que também é pretenso candidato à prefeitura de Mossoró, numa demonstração que não caminha para uma solução de união entre os que fazem oposição ao prefeito Allyson Bezerra.

AUSÊNCIAS

Dos sete vereadores considerados de oposição, não compareceram Pablo Aires e Carmem Lúcia, em estado avançado de gestação, mas que foi representada pela sua mãe, ex-vereadora Isabel Montenegro. Pablo não justificou sua ausência.

RECEPÇÃO

Enquanto parte da oposição se reunia em Tibau, em outro recanto da praia o prefeito Allyson Bezerra era recepcionado na residência do vereador Francisco Carlos, que reuniu grupo de empresários simpáticos ao prefeito.

NATAL

Na capital do estado o bolsonarismo está vivo e atuante, sob o comando do senador Rogério Marinho. Quando o deputado federal julgava tranquila sua candidatura a prefeito pelo União Brasil, o deputado General Girão reafirma sua disposição de também disputar o mesmo cargo. O União Brasil faz parte do governo Lula e não merece confiança do Partido Liberal. Tudo muito simples.

AUSTERIDADE

O senador Styvenson Valentim mudou, e muito. Não se vislumbra mais aquele parlamentar austero dos primeiros anos do seu mandato senatorial. Superado pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN) que gastou R$ 394,2 mil em publicidade, Styvenson Valentim (Podemos-RN), utilizou R$ 352,2 mil com essa mesma finalidade. Os dois estão entre os campeões de gastos no Senado.

JUSTIFICATIVA

Para o senador Valentim, tudo está dentro da normalidade. “Percebi que apesar de serem muitas as ações do nosso mandato, não eram de conhecimento da população do meu Estado, faltou divulgação para dar transparência efetiva. Como senador comprometido com a lisura e a transparência, decidi utilizar as cotas parlamentares para divulgar detalhadamente cada centavo destinado ao RN”, disse Styvenson, em nota.

ENERGIA

Com geração de cerca de 5 mil empregos, o Rio Grande do Norte é líder na geração de energia eólica no País. Em 2023, os investimentos na área superaram a cifra dos R$ 625 milhões. Em 2022, outros R$ 800 milhões já tinham sido investidos, totalizando centenas de milhões desde 2019.

TRABALHO

Trabalhar quatro dias da semana, sem redução salarial, deve ser uma das discussões a ser retomada pelo Senado em 2024. O assunto tem sido tendência mundial, com alguns países já colocando em prática legislações que incentivem empresas a adotarem modelos de jornadas reduzidas.

ANSIEDADE

O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto em depressão. Dentro dessa realidade, 40% de médicos relatam terem apresentado algum sintoma dessa condição psicológica, segundo dados do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte.