VETO

A governadora Fátima Bezerra (PT) vetou integralmente o projeto de lei que pretendia que não fossem aplicadas multas por avanço em semáforos fechados ou passagem acima da velocidade permitida em lombas eletrônicas nas rodovias estaduais, das 23 às 5 horas.

CANDIDATURA

O deputado federal Paulinho Freire decidiu oficializar sua candidatura a prefeito de Natal, em ato aberto no início da próxima semana, dia 20 de janeiro. E adianta que contará com apoios importantes, como o dos senadores Styvenson Valentim e Rogério Marinho, do presidente da Câmara municipal Ériko Jácome e do ex-senador José Agripino Maia.

REAÇÕES

Quem não gostou da decisão do deputado Paulinho Freire foi o prefeito de Natal, Álvaro Dias que, de imediato, exonerou dos quadros da prefeitura os cargos indicados pela vereadora Nina Souza, ex-líder do prefeito na Câmara Municipal de Natal, mas casada com Paulinho. O que valeu foi a ligação.

FRITURA

Confirmando-se o apoio de Rogério Marinho à candidatura de Paulinho Freire a prefeito de Natal, fica patente a fritura ao deputado federal General Girão, também do PL, que tinha pretensões em disputar a prefeitura de Natal, acreditando ser o melhor nome para unir a direita nessa eleição.

ENEM

60 candidatos conseguiram a nota mil na redação do Enem 2023 – dessas, quatro eram da rede pública. Em 2022, o número de redações com pontuação máxima tinha sido de 18. No Rio Grande do Norte, foram 6 notas mil, sendo cinco na rede privada e uma na rede pública. Na Região Nordeste, foram 25 notas mil.

IMPLOSÃO

O ex-presidente Jair Bolsonaro movimenta o noticiário político ao criticar o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, por “declarações absurdas” elogiando o presidente Lula. O PL, atualmente com 95 deputados federais, é a maior bancada na Câmara dos Deputados e um possível apoio a Lua desmantelaria a oposição no Congresso.

SINECURAS

O ex-presidente Bolsonaro e a esposa Michele recebem salários generosos no Partido Liberal, que paga mesadas ao casal com dinheiro público. O salário de cada um deles é superior a R$ 45 mil, ou seja, mais de R$ 90 mil ajudam a pagar as contas da família.

MESADA

Para quem recebeu R$ 17 milhões em transferências via pix, como o ex-presidente Bolsonaro, o valor recebido como verba de manutenção oriundo do PL não irá abalar seu orçamento. Isso não vale para sua esposa Michele nem para as dezenas de militares que estão escorados nos escritórios do PL em todo país.