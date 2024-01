PREFEITURA

Depois de a senadora Zenaide Maia e o seu marido, secretário de Desenvolvimento Econômico Jaime Calado terem vindo à Mossoró e hipotecarem apoio ao prefeito Allyson Bezerra em sua candidatura à reeleição, ontem foi a vez do irmão da senadora, deputado João Maia fazer o mesmo roteiro, mas defendendo a união da oposição em torno do nome de Rosalba Ciarlini.

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra não tomará qualquer atitude extrema contra o seu secretário Jaime Calado. Como ele próprio pretende disputar a prefeitura de São Gonzalo do Amarante, enfrentando o candidato do PT, Eraldo Trindade, será obrigado a pedir afastamento do cargo no início de abril, conforme determina a lei eleitoral.

PARTIDO

O deputado João Maia ofereceu publicamente o seu partido, PP, à ex-prefeita. Nos bastidores, comenta-se que teria havido encontro do casal, Carlos e Rosalba, com a governadora Fátima, onde teria havido convite para a disputa da prefeitura de Mossoró pelo partido dos trabalhadores. Como dia o ditado, onde há fumaça, há fogo.

PREJUIZO

Uma coisa é fato. A posição dúbia, ou discreta, da ex-prefeita Rosalba tem prejudicado a campanha da deputada Isolda Dantas à prefeitura de Mossoró. Tudo é verdadeiro, até mesmo o fato de Isolda nunca haver assumido de braços abertos essa candidatura municipal. O PT, como um todo, ainda não assumiu o apoio à Rosalba.

DIVERGÊNCIA

A senadora Zenaide, aliada do presidente Lula e o secretário Jaime, da equipe da governadora Fátima Bezerra têm causado constrangimento ao sistema governistas, anunciando apoios municipais a adversários da governadora nas principais cidades do estado, entre as quais Natal, Mossoró e São Gonçalo do Amarante.

LIBERAÇÃO

O secretário Gustavo Rosado Coelho declarou que o Estado tem condições de executar rapidamente os recursos recebidos por meio de convênios com o Governo Federal. Referia-se à demora na aplicação de recursos enviados para a segurança pública e os que estão sendo liberados, no valor de R$ 227 milhões.

ESTRADAS

Sobre recuperação de estradas, há rodovias que terão suas obras de restauração concluídas entre quatro e seis meses, tempo necessário para a liberação da segunda parcela dos recursos. As estradas contempladas serão conhecidas com a publicação dos editais. A Assembleia exige a definição dessas rodovias para que o projeto seja aprovado.

VACINA

O Brasil é o primeiro país a oferecer vacina contra a dengue no serviço púbico. Inicialmente, o Ministério da Saúde irá priorizar a imunização de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, com previsão de início campanha de vacinação é em fevereiro deste ano. Inicialmente, serão ofertadas 6 milhões de vacina, complicação feita em duas doses.

RADICALISMO

Os deputados federais do Rio Grande do Norte, General Girão e Sargento Gonçalves, subscreveram projeto de decreto legislativo para invalidar resolução da Anvisa que aprovou ampliação do uso de vacina contra covid-19 em crianças com idade entre 6 e 11 anos. É a influência do bolsonarismos até mesmo em questões relacionadas à saúde.

INQUÉRITO

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo pedido da Procuradoria Geral da República, autorizou a abertura de inquérito contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) para apurar supostas irregularidades no âmbito de uma delação premiada negociada quando ele era juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba.

IMPEDIMENTO

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quando deputado federal, apresentou Proposta de Emenda à Constituição que, se tivesse sido aprovada, impediria Ricardo Lewandowski de assumir o ministério. É que ministros do Supremo Tribunal Federal, após a aposentadoria, cumpririam período de três anos de “quarentena”, sem poder exercer “cargos em comissão ou de mandatos eletivos em quaisquer dos Poderes e entes da federação”.

