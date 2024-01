ZAGALLO

Mario Jorge Lobo Zagallo morreu, aos 92 anos. Jogador técnico, de extrema obediência tática, motivou seus comandados mesmo nos momentos mais difíceis. O ‘Velho Lobo’ presenciou o ‘Maracanazo’ de 1950 e depois esteve presente em quatro dos cinco títulos mundiais brasileiros.

PROTAGONISMO

A governadora Fatima Bezerra (PT) foi escolhida para discursar em nome de todos os governadores de estados e do Distrito Federal na celebração política que marcará um ano dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, uma semana após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomar posse para o terceiro governo.

GOLPE

Para a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal o movimento de 8 de Janeiro não pode ser classificado como baderna quando, está devidamente comprovado que se tratou de uma frustrada tentativa de golpe. O ex-presidente Bolsonaro ainda pagará alto preço por conta desse ato irresponsável que não recebeu o apoio geral que esperava.

SUCESSÃO

O senador Rogério Marinho esteve em Mossoró. Entre os assuntos político, pretendia conversar sobre a sucessão municipal e a posição do seu partido, o PL, no cenário local. O prefeito Allyson Bezerra, entretanto, não tem pressa nessa definição e a definição foi adiada por mais trinta dias. Ou mais.

PARTICIPAÇÃO

O partido liberal quer participar da chapa majoritária. O ideal, para seus filiados, é a coligação com o prefeito de Mossoró, com grandes chances de reeleição, indicando seu companheiro de chapa. Havendo recursa do União Brasil, partido de Allyson, o PL fará opção pela candidatura própria, mesmo que só para marcar espaço na política local.

APOIO

O senador Marinho valoriza o apoio do seu partido à reeleição de Allyson. Além dos votos de grande parte do empresariado mossoroense que acredita possuir, haverá mais facilidade para a transferência de recursos, via Fundo Eleitoral, tornando mais fácil a mobilização do atual prefeito e seus candidatos à Câmara Municipal.

BASE

Mesmo com o mandato em fase inicial, os oito anos de um senador representam uma segurança a mais para o detentor do mandato. Antes, a eleição de prefeitos municipais era vista mais como uma previsão da eleição do governador, quatro anos depois Hoje, a meta é a eleição de um maior número de parlamentares federais.

RETORNO

A entrevista de Rosalba Ciarlini ao programa Conversa de Alpendre, da TCM e 95 FM deu a entender o desejo da ex-prefeita em retornar à vida pública, a partir de nova disputa à prefeitura de Mossoró. O excesso de cuidado na colocação das palavras terminou dando a impressão de uma política “cansada”, com pouca perspectiva futura.

PARTICIPAÇÃO

Em Natal, ocorre fenômeno semelhante com o ex-senador José Agripino. Econômico nas declarações, tem participado ativamente de articulações políticas, como membro influente do partido União Brasil. Tudo leva a crer que Agripino quer voltar à vida pública e, cuidadosamente, cuida das eleições municipais em Natal e em Mossoró.

FÁTIMA

A maré não anda boa para a governadora Fátima Bezerra. O anúncio das datas da folha de pagamento dos servidores estaduais, que poderia ser um tento político, terminou sendo motivo de crítica por boa parte dos funcionários, a partir do sindicato da classe. Segundo eles, a tabela de pagamentos está cheia de exceções e privilégios.

MÉDICOS

O BNDES e Social e a associação civil independente Umane vão destinar até R$ 20 milhões para projetos de atenção primária em saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS) em municípios do Norte e Nordeste com menos de um médico a cada mil habitantes. Mais de 1,4 mil cidades serão beneficiadas nas duas regiões.