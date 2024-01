PREFEITURAS

O senador Rogério Marinho pretender investir maciçamente no Rio Grande do Norte para cumprir uma meta ambiciosa Trabalha junto às prefeituras com o objetivo de eleger entre 50 a 60 prefeitos. Sonha em ocupar a primeira posição em relação às prefeituras no estado, posição que já foi ocupada pelo MDB. Em todo o país, atualmente, o PL possui 377 prefeitos.

MOSSORÓ

O senador Rogério acredita na reeleição do atual prefeito Allyson Bezerra. Para ele, o ideal para a direita seria uma coligação, com o PL indicando o candidato a vice-prefeito, fortalecendo a estrutura do prefeito e possibilitando a vinda de mais recursos do fundo partidário. Se o entendimento não prosperar, o partido liberal terá candidatura própria, nem que seja apenas para marcar espaço.

BALELA

Tem alguém enganando o prefeito de Natal, Álvaro Dias, ou o prefeito está tentando enganar a classe política, o que não é tarefa fácil. Simplesmente não dá para acreditar em resultado de pesquisa em que um candidato, no caso, o do prefeito de Natal desponta em primeiro lugar, mesmo que o seu nome não seja conhecido, mas tendo como referência “o candidato do prefeito”. Mais devagar com a carruagem!

SUPERSALÁRIOS

Mais de 12 servidores públicos do Poder Executivo Federal receberam mais de R$ 1 milhão, entre salário líquido e verbas indenizatórias em 2023. São diplomatas de carreira do Itamaraty, c om postos no exterior. Os salários são pagos em dólares americanos e recebem um auxílio-moradia polpudo, necessário para alugar moradias em capitais estrangeiras. Contudo, não há nenhuma irregularidade nos pagamentos.

LU ALKIMIN

Além da primeira-dama Janja, entra em cena a segunda-dama, Lu que quer expandir a atuação da Padaria Artesanal em 2024 para outros estados brasileiros. Idealizado por ela quando primeira-dama de São Paulo, o projeto social pretende incluir, por meio da capacitação de pessoas na área da panificação, sendo realizado em parceria com a Arquidiocese de Brasília, entidades do Sistema S e empresários.

VAQUINHA

Está em moda a arrecadação de recursos via Pix, para ajudar pessoas em dificuldades financeiras. Os amigos do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), decidiram fazer uma vaquinha para arrecadar R$ 300 mil para o militar. A campanha é liderada por amigos do Exército, sensibilizados por Mauro Cid haver vendido diversos bens para honrar com os custos de honorários advocatícios.

CRÍTICAS

Duas empresas, uma particular e outra estatal, estão sendo criticadas com frequência pela população, em todo o estado. CAERN e COSERN, água e eletricidade. Nos últimos tempos, as duas estão deixando a população na mão, o que não acontecia há muito tempo. É preciso saber o que está acontecendo para que os problemas sejam corrigidos.