CONCURSO

A prefeitura de Mossoró encerra 2003 publicando edital para concurso público na área da saúde. Do município. Serão 330 vagas para cargos de níveis, superior, técnico e médio. De técnico em podologia, agente comunitário, técnico de enfermagem, enfermeiro e fisioterapeuta.

SALÁRIOS

A remuneração mínima é de R$ 1.481,21 e a máxima de R$ 4.211,17. As inscrições irão até 5 de fevereiro de 2024 e os candidatos terão que ser brasileiros natos ou naturalizado ou com situação regular no país. Há vaga de 10% para deficientes e 20% para pessoas negras.

EMPENHO

O empenho de emendas parlamentares foi mais que o dobro do que foi feito no governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram empenhados mais de R$ 34 bilhões, o equivalente a 106,1 % a mais do que os R$ 16,814 bilhões em 2022.

EMENDAS

Sobre o desvario das emendas parlamentares, vale a pena ler o artigo sobre o assunto do ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, publicado neste omossoroense.com.br. Para a jornalista Dora Kramer, que cobre a Câmara dos Deputados, a Casa virou “A nau dos insaciáveis.”

ARTICULAÇÕES

A deputada federal Natália Bonavides, do PT, é consciente da dificuldade que terá em unir outros partidos, mesmo entre os aliados, em torno de sua candidatura ´`a prefeita de Natal. Tem trabalhado incessantemente para conquistar o maior número possível de apoios.

DIREITA

O bolsonarismo sonha em derrotar a candidatura a prefeito apoiada pelo presidente Lula e, também, pela governadora Fátima bezerra. Na eleição presidencial de 2022, no segundo turno, Lula recebeu 5/2,9% dos votos e Bolsonaro ficou com 47,04.

LULISMO

Os cientistas políticos acreditam que o lulismo continuará sendo vitorioso no Rio Grande do Norte, nas eleições municipais de 2024. O mesmo fenômeno sena mantido em todo o Nordeste, onde a maioria da população continua depositando esperança na administração do presidente Lula.

ALLYSON

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra está filiado ao União Brasil, partido que apoia o presidente |Lula da Silva. Sua provável adversária será a deputada estadual, filiada ao PT. Administrando com acompanhamento em pesquisas, investe em creches, posto de saúde e vias públicas.

JUSTIÇA

O presidente Lula tem dito aos amigos que a nomeação do ministro da Justiça, em substituição a Flávio Dino, nomeado para o STF, somente ocorrerá após as manifestações relacionadas ao 8 de janeiro. O ex-ministro do STF, Ricardo Lewandoski continua sendo o nome mais cotado para o posto.

VACINA

A prefeitura de Mossoró anuncia nova campanha de vacinação, que também será prioridade do Governo Federal. A população, influenciada pelas campanhas negativas durante o governo anterior, deixou de valorizar o procedimento. Hoje, por exemplo, o Brasi perdeu o certificado de eliminação do sarampo.

A