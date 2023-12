NOTAS DA REDAÇÃO

SERQUIZ

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte continua a exercer o ativismo político que tem caracterizado o seu mandato. Por último, defender abertamente a privatização da CAERN, a federalização da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e uma reforma administrativa no governo de Fátima Bezerra.

CANDIDATURAS

O ano de 2023 vai se encerrando com vários pré-candidatos à prefeitura de Natal. Entre os mais citados estão Carlos Eduardo (PSD), Natália Bonavides (PT), general Girão (PL), Joana Guerra (Republicanos), ex-deputado federal Rafael Motta e vereador Robério Paulino (PSOL). O prefeito Álvaro Dias tem divulgado com insistência o nome da secretária de Planejamento do município Joana Guerra.

MOSSORÓ

Na cidade de Mossoró, o prefeito Allyson Bezerra continua sem uma candidatura de oposição consistente. A deputada Isolda Dantas, anunciada pela governadora Fátima Bezerra, não tem mostrado disposição para disputar o cargo e a ex-prefeita Rosalba Ciarlini tem sido apontada por grupos de oposição como possível candidata, mas tudo no campo das hipóteses.

LULA

Em São Paulo, o presidente Lula está interessado na vitória de Guilherme Boulos, do PSOL. Contactou com a ex-ministra Marta Suplicy convidando-a para voltar aos quadros do partido dos trabalhadores e ser a companheira de Boulos como candidata a vice na disputa municipal do ano que vem.

REAÇÃO

O reajuste dos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores a partir de 2025, isso mesmo, a partir de 2025, tem dado muito o que falar. É sempre assim quando os políticos reajustam seus vencimentos, diferente do que acontece com o Poder Judiciário, onde todos permanecem em silêncio, embora os reajustes e gratificações sejam verdadeiramente astronômicos.

FUNDÃO

Em nível nacional, há grande reação pelo valor do novo fundo eleitoral para 2024, aprovado pelos deputados federais e senadores. De R$ 2 bilhões, em 2020, passou para R$ 4,9 bilhões para as eleições de 2024. É um exagero que não pode ser aceito pela população. Na proposta do orçamento esse valor era de 900 milhões, mas o relator, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP) apresentou o valor de R$ 4,9 bilhões.

JAIME

Políticos ligados à governadora Fátima Bezerra estão impacientes com a permanência do secretário Jaime Calado em seu secretariado. Esposo da senadora Zenaide Maia e secretário de Desenvolvimento, Jaime assumiu posição contrária à orientação de Fátima em relação a seis candidatos a prefeito, nos municípios mais importantes do estado.

ESPERA

A governadora Fátima tem mostrado paciência em relação ao seu secretário de Desenvolvimento. Como Jaime anunciou sua candidatura a prefeito na cidade de São Gonçalo do Amarante, será obrigado a renunciar ao cargo seis meses antes da eleição. Melhor não provocar um rompimento com produção desnecessária de uma vítima política.

FLAMENGO

Está confirmado para 27 de janeiro a presença do time do Flamengo em Natal, para enfrentar a Portuguesa do Rio de Janeiro, na Arena das Dunas. A partida é válida pelo campeonato carioca e a escolha do campo se deve ao estádio do Maracanã permanecer fechado durante o mês de janeiro para manutenção do gramado.

INDULTO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta sexta-feira (22), no Diário Oficial da União (DOU), o primeiro decreto de indulto natalino assinado de seu terceiro mandato. O ato equivale a um perdão presidencial coletivo, com a extinção da sentença em determinados casos. O indulto foi concedido a condenados por crimes sem violência ou grave ameaça às vítimas, em diferentes condições, a depender do tempo de condenação dos presos e outras situações específicas.

PERDÃO

Ficaram de fora do indulto as pessoas condenadas por crimes contra o Estado Democrático de Direito, como as pessoas sentenciadas por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou 30 pessoas com envolvimento nos atos antidemocráticos. O decreto também não beneficia os condenados por crimes ambientais ou por crimes contra mulher, incluindo violações à Lei Maria da Penha.