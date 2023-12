SERQUIZ

O presidente da FIERN, Roberto Serquiz assume posição contrária às medidas que poderão ser adotadas pelo Governo do Estado, para compensar as perdas advindas da derrubada do projeto de lei que aumentaria o ICMS para 20%. E defende que os riscos não sejam alterados sob risco de comprometer o desenvolvimento do estado.

AMEAÇAS

O Governo fala na possibilidade de suspender os benefícios e renúncias fiscais, que abrangem segmentos, como querosene de aviação, carcinicultura, pesca, transporte público, hotéis, bares e restaurantes, atacado de medicamentos e as indústrias inscritas no Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Estado (Proedi).

HOTEIS

O presidente da Associação Brasileira da Indústria dos Hoteis, Abdon Gosson, acredita que se o Governo modificar esse programa, vai impactar negativamente no turismo, que tem mais de 52 outras atividades correlacionadas. Até os times de futebol, beneficiados com o Programa Nota Potiguar serão atingidos.

DICUSSÃO

Os presidentes das diferentes Federações Estaduais se colocam à disposição do Governo do Estado para discutir novas alternativas para a solidez fiscal do Estado, reafirmando a certeza de que a revisão dos incentivos fiscais poderá interromper o atual ciclo de recuperação da indústria potiguar.

REAÇÃO

O encontro do PSDB natalense com a candidata à prefeita, deputada Natália Bonavides foi motivo suficiente para o comunicador Bruno Giovanni anunciasse sua saída do partido, após somente quatro meses de filiação. BG, como é conhecido, não adiantou se manterá sua candidatura a prefeito por outra legenda.

SALÁRIOS

Na onda dos reajustes salariais, a Câmara Municipal de Mossoró reajustou os salários do prefeito municipal, vice-prefeito, secretários municipais, dos próprios vereadores, do controlador geral, consultor-geral, procurador geral, presidente da agência reguladora e do presidente da Previ-Mossoró.

INCÔMODO

Aumentam os comentários sobre o desconforto existente no relacionamento do secretário de desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, com a cúpula do governo Fátima Bezerra, que reage ao fato de Jaime apoiar candidatos a prefeito em 6 grandes municípios contra candidatos da governadora

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Federal iniciou a Operação Tarjetas visando apurar fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal, agência João Câmara/RN. Há suspeita da existência de documentos falsos para abertura de contas, contratação de cartões de crédito e tomada de empréstimos pessoais em detrimento da instituição financeira. Houve busca e apreensão em João Câmara e Parnamirim.

CHUVAS

O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o perigo potencial de chuvas e ventos entre 40 e 60 km/h. que continuarão a cair em todas as cidades do Rio Grande do Norte, até as 10h de hoje, quinta-feira 21. Recomenda-se evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas.

TRUMP

A Suprema Corte do Colorado nos Estados Unidos, decidiu que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Acusado está inelegível, acusado de instigar a invasão do Capitólio, a sede do Legislativo americano, em 6 de janeiro de 2021. Trump é o primeiro ex-presidente americano indiciado por crime na história do país