TCM

A coluna parabeniza o Grupo TCM pelos 21 anos de funcionamento da TV Cabo Mossoró. Durante a comemoração, houve o lançamento da trilogia do livro “Deja VU”, coletânea de escritos do seu fundador, Dr Milton Marques de Medeiros (In memoriam).

CAERN

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sérgio Azevedo, defende a privatização da CAERN como expectativa de investimentos na área da construção civil em 2024. “Se a Caern não tem condição de fazer os investimentos necessários para acompanhar o desenvolvimento da cidade, ela tem que delegar para a iniciativa privada fazer esse investimento.”

PETRÓLEO

A produção de petróleo e gás no Rio Grande do Norte está em alta. Entre os meses de janeiro e outubro de 2023 cresceu 10,3%, de acordo com dados do boletim mensal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em janeiro deste ano, o RN produziu 37.158 boe/d. Em outubro, a produção foi a 41.001 boe/d.

EMENDAS

Com a aprovação do Orçamento Geral da União, a bancada potiguar no Congresso Nacional vai detalhar as emendas para os municípios e instituições beneficiadas, a partir de janeiro de 2024. Serão 316.933.036,00, da bancada, enquanto deputados e senadores, individualmente, vão dispor de R$ 37.871. 585, 00 e de R$ 69.634.850,00 respectivamente.

PRATES

Continua o fogo cerrado contra o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, sacrificado em seu projeto de reeleição para o Senado e nomeado para a presidência da estatal, como compensação pelo episódio. A tentativa atual é apresentar Jean Paul como candidato a prefeito de Natal pelo PT. Acontece que a deputada Natália Bonavides já está nessa disputa.

ADVERSÁRIO

Segundo a revista Veja, edição desta semana, o principal interessado em afastar Jean Paul da presidência da Petrobras é o chefe da Casa Civil Rui Costa, que já teria apresentado seu nome preferencial ao presidente Lula. O ex-presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli assessora Rui Costa nessa tentativa de defenestrar Jean Paul dessa presidência.

CRESCIMENTO

A fruticultura comemora o aumento na produção do melão em solo potiguar, algo em torno de 15% em relação ao ano passado. Os dados confirmam a perspectiva de que a venda de melão para exportação chegará a US$ 180 milhões.

SERQUIZ

O recém-empossado presidente da FIERN tem demonstrado interesse em participar do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, inclusive, participando do debate político. Este blog reproduz artigo por ele assinado, reproduzido da edição de hoje do jornal Tribuna do Norte, da capital do estado.

TOMÓGRAFO

A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte anunciou neste sábado 16 a substituição de um tomógrafo quebrado no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, há cerca de dois meses. O aparelho estava quebrado desde o dia 26 de outubro e será trocado por um novo com um investimento de R$ 1,1 milhão para a compra.

REFORMA

Depois de muitos anos sem conseguir aprovar mudanças no sistema tributário nacional, o Congresso Nacional aprovou a reforma tributária (PEC 45/19), que simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para o desenvolvimento regional e para bancar créditos do ICMS até 2032, além de unificar a legislação dos novos tributos.