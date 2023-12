HOMENAGENS A Assembleia Legislativa homenageia nesta terça-feira (12), personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação, com medalhas de Mérito Legislativo, Mérito em Segurança Pública, Mérito Educacional Noilde Ramalho, Mérito Cultural Câmara Cascudo, Mérito Social Maria do Céu Fernandes, Mérito Direitos Humanos Marcos Dionísio, Mérito Desportivo Marinho Chagas e Mérito do Trabalho Voluntário Irmã Lúcia Montenegro. NATAL O Rio Grande do Norte terá nova experiência política nas eleições de 2024, sobretudo na capital do estado, sem a participação ativa de figuras da política tradicional. Além de um cenário de descentralização política, poderão ser conhecidas novas lideranças que terão importância maior ainda na sucessão da governadora Fátima Bezerra. MDB Dirigentes do partido dos trabalhadores sinalizam que o MDB, de Garibaldi Alves, deverá indicar o candidato a vice-prefeito de Natal, na chapa da deputada Natália Bonavides. Derrotado nas últimas eleições, não conseguindo se eleger deputado federal, o ex-senador Garibaldi Alves emplacou o filho Walter Alves na chapa de Fátima, sendo eleito vice-governador. MOSSORÓ Na segunda cidade do estado, o partido dos trabalhadores está definido com a candidatura da deputada Isolda Dantas para enfrentar o prefeito Allyson Bezerra, candidato à reeleição. A expectativa é o apoio da ex-prefeita Rosalba Ciarlini que poderia, inclusive, ser a candidata a vice-prefeita de Isolda. Não é muito fácil, mas, também não é impossível. PROGRESSISTAS E por falar em Rosalba, ela deverá assumir a presidência do Partido Progressistas em Mossoró. O PP já ofi dirigido em nível estadual pelo ex-deputado Beto Rosado, mas, hoje, o presidente estadual é o deputado federal João Maia. ALLYSON O prefeito de Mossoró é candidato à reeleição. Anunciou importante programa, o Mossoró Realiza 2, com investimento de mais de R$ 164 milhões em obras nas zonas urbana e rural, nas áreas de infraestrutura, educação, abastecimento, saneamento básico, zona rural, urbanismo e mobilidade urbana. Uma máquina de fazer votos. AVENIDA Pela avenida João da Escóssia, em Mossoró, circulam cerca de vinte mil carros, diariamente. Para melhorar o trânsito nessa rua, foram fechados alguns retornos e passagens em cruzamentos. Mesmo assim, a prefeitura entende que poderá haver necessidade de tornar a João da Escóssia uma via de mão única. A população pode opinar sobre o assunto. RG A Carteira de Identidade Nacional, o novo RG, está sendo emitida a partir desta segunda-feira (11) no Rio Grande do Norte. A emissão da primeira via do documento é gratuita, até para quem já possui RG no modelo antigo. O novo documento pode ser solicitado por meio de agendamento em algumas unidades da Central do Cidadão SLOGAN O governo federal lançou no domingo, 10, uma campanha com o slogan “O Brasil é um só povo”, com o objetivo de transmitir mensagens de “paz” e “reconstrução de laços”, além de reforçar relações familiares e de amizade. Dirigentes do PT defendem que o tom da disputa de 2024 nos municípios será de polarização com o bolsonarismo. ESSEQUIBO O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse ontem, segunda-feira, 11, que o Brasil não vai permitir “em hipótese nenhuma” que a Venezuela utilize o território brasileiro como passagem para uma eventual invasão por terra à Guiana. O Brasil faz fronteira com os dois países, pelo norte de Roraima. MINISTÉRIOS O recém empossado presidente da Argentina, Javier Milei publicou um decreto que reduz o número de ministérios de 18 para 9. Foi seu primeiro ato na Casa Rosada, apenas 4 horas após a posse presidencial que ocorreu na manhã de domingo (10). No Brasil também já assistimos a filme semelhante.