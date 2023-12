PREFEITURA A Prefeitura de Mossoró anunciou 25 novas obras para a 2ª fase do Programa “Mossoró Realiza”. O lançamento da segunda fase aconteceu na rua Benício Filho, no bairro Ilha de Santa Luzia, Grande Alto de São Manoel. ANEL VIÁRIO Foi anunciada a licitação para a construção do Anel Viário, ligando as BRs 110 e 304, passando sobre o Rio Mossoró e sendo a primeira via da cidade a contar com 100% de ciclovia e calçadão. Também foi anunciada a duplicação das pontes da avenida Presidente Dutra. PAGAMENTO O calendário do décimo terceiro salário da administração pública estadual do RN começa neste sábado (09) com o pagamento, em parcela única, para quem ganha até R$ 7 mil e não recebeu adiantamento ao longo do ano. MOSSORÓ Diferente do Governo do Estado, a Prefeitura de Mossoró pagou, ontem, o 13º salário de todos os servidores do Município, num valor superior a seis milhões de reais. “O servidor de Mossoró pela primeira vez na história recebe o 13º de forma antecipada. COVID O Rio Grande do Norte teve um aumento de cerca de 360% em casos de Covid em novembro. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública ( Sesap ), em outubro, foram registrados 105 casos. Em novembro o número subiu para 484. PROGRESSISTAS Finalmente, o deputado federal João Maia assumiu a presidência do diretório estadual do Progressistas, no Rio Grande do Norte. O ex-presidente, ex-deputado Beto Rosado, foi acomodado na primeira vice-presidência do diretório. POSSIBILIDADE Não será surpresa se a ex-prefeita, ex-governadora e ex-senadora Rosalba Ciarlini assumir a presidência do diretório municipal do progressistas em Mossoró. O partido que já foi dirigido pelo sobrinho e ex-deputado Beto Rosado, está sob o comando do deputado João Maia. AUSÊNCIA A governadora Fátima Bezerra justificou sua ausência em Pau dos Ferros, ontem, para a procissão da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Teve que viajar à Brasília onde participou de reunião política promovida pelo seu partido, o PT. SOBREVOO Como aconteceu em anos anteriores e dentro da programação de divulgar a festa de Santa Luzia, a imagem peregrina da Santa vai sobrevoar Mossoró neste sábado (9). O bispo Dom Mariano e o vigário Padre Flávio Melo estarão na aeronave. CINEMA ­Um dos favoritos ao Oscar 2024, Assassinos da Lua das Flores está disponível nas plataformas digitais. O novo filme de Martin Scorsese foi adicionado aos catálogos de serviços de vídeo sob demanda premium, como Apple TV, Prime Video e outros.